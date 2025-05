Chanel aclara si volverá a Eurovisión y lanza este vaticinio sobre su futuro en TVE tras la polémica con Israel

Una semana después de la gran final de Eurovisión 2025 y de ser la portavoz de los votos del jurado español, Chanel Terrero visitaba 'Al cielo con ella', el programa de Henar Álvarez en La 2 en el que habló del futuro del certamen y si volvería a representar a España tras su histórico tercer puesto en 2022.

"¿Qué tal la resaca de Eurovisión porque vaya festival?", le empezaba preguntando Henar. "Muy bien, vaya festival. Te digo una cosa, mucho más tenso de lo que yo pensaba", soltaba Chanel Terrero. "No nos habíamos dado cuenta", soltaba con sorna Henar.

"Yo hablo por mi parte. No por lo que pasó, sino en dar los puntos. Pensaba que era aprenderse un guion y darlos. Pero cuando terminé de darlos, a pesar de haber ensayado 60 veces, me puse a temblar y a llorar", aseveraba. "Dije los 12 puntos y mi pierna se puso a moverse. Mi cuerpo se puso loco. Estaba tensa, me estaba yendo", relataba.

Tras ello, Henar Álvarez quiso saber si Chanel volvería a Eurovisión o no. "Ahora mismo, no. ¡Ni de coña! No. Estoy en un momento muy lindo de mi carrera, con música que quiero hacer y que me apetece", respondía de forma rotunda.

Chanel Terrero, sobre como se imagina Eurovisión 2026: "Cancelado"

Y es que tal y como ya señaló en su reciente visita a David Broncano en 'La Revuelta', después de su paso por Eurovisión, Chanel Terrero se vio envuelta en problemas con la discográfica teniendo que sacar a la luz canciones que no le representaban nada. Ahora en cambio se encuentra en un momento dulce con el equipo que la rodea. "M&M'S, todo lleno de mujeres y maricones", soltaba sin pudor en su entrevista en 'Al cielo con ella'.

En ese sentido, Henar Álvarez quiso saber en qué mundo artístico había recibido más puñaladas entre Eurovisión, el mundo de la música o el de la actuación y el baile. "Donde más he sufrido cosas por detrás ha sido cuando he sido bailarina de musicales. Se sufre mucho, es un trabajo muy tedioso, es gratificante a la misma vez, pero poco agradecido. Poca gente sabe quiénes son los artistas que están ahí y probablemente sean los más preparados de la industria. No tienen nombre y apellido", reivindicaba la cubana.

Hacia el final de la entrevista, como es habitual, Chanel Terrero tuvo que elegir a una persona a la que congelar. Cuando lo estaba haciendo, Henar le hizo una pregunta cuya respuesta podría sorprender a más de uno. Y es que la humorista quiso saber cómo se imaginaba la artista la próxima edición de Eurovisión después de la polémica generada con el televoto y la participación de Israel. "¿Cómo me imagino el Eurovisión del año que viene? Cancelado, porque 'Oh my God'", respondía ella sin pensárselo.