Diego Pérez causa sensación con la tremenda cifra de kilos que ha perdido en ‘Supervivientes’

El pasado domingo durante la emisión dominical de ‘Supervivientes 2023‘, Ion Aramendi comunicó la expulsión definitiva de Diego Pérez. El concursante, que llevaba desde el pasado jueves conviviendo junto a los olvidados, no ha podido hacerse con el apoyo mayoritario de la audiencia. Precisamente por ello y tras la consecuente expulsión, Diego Pérez ha reaparecido este martes en plató.

El joven lo ha hecho con una condición física muy diferente a la que entró a concursar en ‘Supervivientes 2023’. De hecho, nada más conectar con él, Carlos Sobera ha reseñado su impactante transformación: «¡Me recuerdas a Tom Hanks en Náufrago! Estás exactamente igual».

Por su parte, el recién llegado ha comentado: «Y eso que he recuperado algún kilo ya. He comido a tope. Calculo que he ganado unos dos o tres kilos». Una cifra que ha sorprendido e impactado a Carlos Sobera, que le ha advertido diciendo: «Ten en cuenta que los médicos especialmente los del programa que son los que os dan estos consejos se preocupan por vuestra salud. Así que por favor, cúmplelos, hazles caso. No vayamos a armarla ahora».

De igual manera, durante su reaparición en plató, se ha podido constatar el tremendo cambio físico de Diego Pérez. Así pues, el reality ha compartido la cantidad de kilos que el exsuperviviente ha perdido durante sus más de 65 días en los Cayos Cochinos. Al verse frente al espejo, el exconcursante ha comenzado a decir: «Búa, mira, la primera vez que me veo con barba. No me queda mal eh».

La increíble transformación física de Diego Pérez

Sobre su aspecto físico ha asegurado: «Madre mía, estoy sequísimo. Madre mía, mira las piernas. Marcado, marcado. Para Ibiza perfecto para este verano». Acto seguido ha intentado adivinar cuántos kilos había perdido. En un primer momento ha apostado por la cifra de siete y ocho kilos. Sin embargo, Diego Pérez ha perdido 11,2 kilos tal y como ha asegurado el programa.»No lo pensaría, estoy en el chasis. Tendré que comer para recuperar», ha reaccionado perplejo.