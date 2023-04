¿Quién es verdaderamente Yaiza Martín, la novia de Ginés que irrumpe en ‘Supervivientes’?

Si hay un claro protagonista actualmente en ‘Supervivientes 2023‘ es Ginés Corregüela. El concursante no es que destaque por sus dotes en la superviviencia, sino por el entramado familiar que tiene a toda España alucinando. Hace tan solo unos días el concursante se reencontraba con su mujer en el reality, a quien le pedía una segunda oportunidad. De esta manera rompía con Yaiza Martín, su actual novia.

Lo cierto es que Ginés Corregüela podría haber tenido relación con tres mujeres a la vez. Por un lado tenemos a Yaiza Martín, su novia actual, Isabel, su exmujer, y Luisa, su amante. Aunque Kiko Matamoros señala que podría existir incliso una cuarta. Después del reencuentro de Ginés e Isabel, Yaiza ha viajadohasta Honduras y se verá las caras con su novio este martes en ‘Tierra de Nadie’ para que le de explicaciones.

Por el momento, poco se conoce de Yaiza Martín, pero lo que podemos ver a través de sus redes sociales es que a lo largo de los últimos meses y años ha tenido varios oficios. En algunas de sus publicaciones parece como azafata, pero también manifiesta trabajar de contable, camionera y hasta militar. Eso sí, si en algo destaca es en su papel como entrenadora de fútbol.

Yaiza Martín contó en su aparición en la versión de ‘Gente Maravillosa’ de Canarias que tuvo que dejar de jugar al fútbol por un accidente que le dejó sin poder caminar durante cinco años. «Tuve un accidente muy fuerte y una lesión que dije: ¿Y ahora?. Yo soy super impulsiva, pero también activa. Tenía muchos objetivos. Quería a los 18 sacarme el carnet y vivir. Por eso cuando me dijeron, ‘no vuelves a caminar’, fue muy difícil», explicaba.

Yaiza, enfadada con Ginés antes de su reencuentro en Honduras

Algo más podremos conocer de ella en su visita a ‘Supervivientes’ de esta noche. Por el momento, ya se encuentra en Honduras a la espera de que se inicie la gala, y está convencida de que su reconciliación con Isabel, su mujer, no fue sincera. «Yo creo que para él al final también fue cómo esa sorpresa: «¿Qué hago, qué digo?». Si eso es lo que él quiere para él, con todo lo que yo le quiero, solo quiero lo mejor para él», asegura.

Yaiza Martín declara estar enfadada con Ginés, pero se encuentra a la espera de verle y poder hablar con él: «Estoy enfadada, triste… Necesito tenerlo en frente, que me vea, escucharlo y quizás hasta abrazarlo. Tengo carácter, pero no le voy a reprochar nada. Quiero una explicación. Ayer sentí que no hablaba de corazón. Estoy seguro de que a mí sí que me va a hablar de corazón».