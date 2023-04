Orestes hace este llamamiento para denunciar lo que le ha ocurrido tras ‘Pasapalabra’

Este jueves se cumplen tres semanas desde que Antena 3 emitió la entrega de ‘Pasapalabra‘ en la que Rafa Castaño se llevó el bote más alto de la historia. Y por ende, desde que también dejamos de ver a Orestes Barbero en el concurso de Antena 3 tras 359 programas.

Tras la emisión del programa, Orestes Barbero decidió aislarse del mundanal ruido y desaparecer sin entrar en sus redes sociales ni dar ninguna entrevista más allá de una breve declaración a la cadena autonómica de su tierra, Burgos.

Esa desaparición hizo que se especulara mucho sobre su estado tras tener que decir adiós a ‘Pasapalabra’. Unos rumores que se incrementaron después de que Luis de Lama asegurara en ‘Espejo Público’ que estaba devastado. A raíz de ahí hasta Susanna Griso se mostró crítica con la actitud de Orestes Barbero.

La queja de Orestes hacia los medios de comunicación

Al ver que estaba siendo protagonista de las noticias y que no paraban de hablar de él, Orestes Barbero reaparecía y mostraba su cabreo con los medios de comunicación. «Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional», empezó diciendo el burgalés.

«Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio se haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran @LuisDLama, colándolas como información de primera mano y satisfaciendo la carencia de noticias por mi parte y creando, para más inri, una noticia sensacionalista», proseguía quejándose.

«Finalmente he visto que no puedo quedarme callado. Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido. Por ello, resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo», concluía Orestes Barbero molesto por cómo se había tergiversado todo en torno a él.

Orestes Barbero denuncia que le han hackeado

Desde que publicó esos tuits el pasado 26 de marzo, Orestes Barbero no se había vuelto a manifestar. Pero este jueves, el burgalés ha denunciado que le han hackeado su cuenta de Instagram y ha aprovechado para pedir a todos sus seguidores que lo denuncien. «Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo que falsa seguridad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor», escribía en un primer tuit.

«Denunciad a la que era mi cuenta de Instagram para que la borren, por favor. No puedo meterme porque me han cambiado la contraseña», pedía en otro mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo que falsa seguridad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor. — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) April 6, 2023