El estallido de Susanna Griso contra Orestes tras ‘Pasapalabra’: «¿Qué tienes que esconder?»

El pasado 16 de marzo Rafa Castaño se hacía con el histórico bote de ‘Pasapalabra’, dejando como perdedor a Orestes Barbero. Desde esa noche, el concursante desaparecía de la televisión, dando pie a la especulación sobre su estado. Desde ‘Espejo Público’ contaban que estaba «muy desanimado», motivo por el que el burgalés ha reaparecido para desmentirlo, lo que ha provocado la reacción de Susanna Griso.

«Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran Luis de Lama», escribía Orestes Barbero en sus redes sociales.

Lejos de quedarse ahí, el de ‘Pasapalabra’ seguía escribiendo, desmintiendo incluso a ‘Espejo Público’: «Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido. Por ello, resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo».

‘Espejo Público‘ se hacía eco este lunes 27 de marzo de estas declaraciones de Orestes Barbero y Susanna Griso contestaba de forma contundente: «¿No hay un poquito de normalidad en esta reacción?», comenzaba preguntándose para añadir: «Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo».

«¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder?»

Susanna Griso reacciona a las palabras de Orestes Barbero en ‘Espejo Público’

«Si él no quiere que estemos hablando o especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad. La ha hecho a un amigo, cuenta él, de una televisión de Burgos, pero ni siquiera quiso que esa entrevista trascendiese. ¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas, dices ‘me alegro por ti, enhorabuena Rafa’, quedas como un señor y ya está. ¡Menos victimismo!», seguía denunciando Susanna Griso.

Es más, la presentadora de ‘Espejo Público’ acababa señalando a Orestes Barbero por ocultarse y censurar una entrevista suya: «No puedes pretender que de un día para otro no se hable nada y que la gente no especule. Optas por el silencio y no solo eso, evitas una entrevista que has dado a un medio local».

Mientras, Diego Revuelta intentaba dando la cara por él al asegurar que es «un tío genial». Sin embargo, esto no servía para calmar a Susanna Griso: «Si estoy convencida. Se lo digo porque es un consejo desde el cariño. Los que llevamos un poquito más en televisión sabemos que estas cosas funcionan así», sentenciaba.