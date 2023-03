Al descubierto el difícil momento de Orestes Barbero tras perder el bote de ‘Pasapalabra’

Susanna Griso ha analizado este miércoles 22 de marzo toda la actualidad política desde ‘Espejo Público‘ ante el fin de la moción de censura presentada por Vox. Sin embargo, en el matinal de Antena 3 también había hueco para hablar de personajes televisivos como Orestes Barbero, el joven burgalés que se quedaba a las puertas de llevarse el bote de ‘Pasapalabra’ y que aseguraban que ahora está «desanimado».

‘Espejo Público’, una vez apartados los asuntos políticos, se centraba en los temas que traían en portada las revistas del corazón. Y, entre los temas más destacados analizaban la portada de Lecturas en la que se desvelaba la identidad de la presentadora de Antena 3 con la que sale Rafa Castaño, el ganador del último bote de ‘Pasapalabra’: Beatriz Solano. En el matinal recordaban cómo la participación de ella en el concurso les había unido.

No obstante, la conversación no tardaba en cambiar de protagonista. Susanna Griso se interesaba en directo por el estado de Orestes Barbero después de quedarse sin el bote de ‘Pasapalabra’ y tener que abandonar el concurso. «Queremos saber también cómo se siente Orestes, tras no haberse llevado ‘El Bote’ de ‘Pasapalabra’ y de no haber conocido a nadie de ‘Antena 3 Noticias'», apuntaba la presentadora.

Era Diego Revuelta quien confirmaba que habían hablado con un gran amigo de Orestes Barbero para saber cómo se encuentra. «Es verdad que no hemos visto a Orestes últimamente y sí que queremos saber cómo está, cómo se encuentra», señalaba el colaborador del matinal antes de dar paso a las declaraciones de Luis de Lama, el amigo del concursante y que también estuvo a punto de llevarse el ansiado bote.

Luis de Lama cuenta cómo se encuentra Orestes Barbero.

«Está muy desanimado», empezaba confesando Luis de Lama a ‘Espejo Público’. El exconcursante de ‘Pasapalabra’ estaría decepcionado consigo mismo por las oportunidades desaprovechadas en el concurso de Antena 3: «Está pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho… Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino, nos vamos a volver locos».

«Es que es normal que se sienta así, porque 7 años estudiando y teniéndolo ahí porque lo ha tocado varias veces…», valoraba para acabar Luis de Lama, que provocaba la reacción de Diego Revuelta: «Es verdad, lo ha tocado. Imagínate la comedura de cabeza». Y Susanna Griso remataba: «Debe estar comiéndose el tarro».