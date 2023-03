¿Qué presentadora de Antena 3 es novia de Rafa Castaño, el ganador de ‘Pasapalabra’?

El dicho de ‘afortunado en el juego, desafortunado en amores’ no va con Rafa Castaño, pues el flamante ganador del bote histórico de ‘Pasapalabra’ es afortunado en ambas cosas. Y es que, el sevillano no solo se llevó los 2.272.000 millones de euros, sino que, gracias a su paso por el concurso, conoció a la periodista de Antena 3 Beatriz Solano.

Al hacerse con el bote, Rafa Castaño se acordó de su chica, aunque evitó decir su nombre: «Me acuerdo de todas esas personas que han estado ahí al lado entendiendo que tenía que estar estudiando y dedicando muchas horas a esto: de mi familia, de mi novia…». La relación, según publica este miércoles en exclusiva la revista ‘Lecturas’, se fraguó en el plató del programa que presenta Roberto Leal.

Beatriz formó parte del equipo del joven sevillano, en agosto de 2022, apenas dos meses después de que él se incorporara al programa. En una ocasión, consiguió los 5 segundos para el equipo cantando ‘Love is in the aire’. Un tema que anticipó lo que estaban a punto de empezar.

«Te veía ayer sorprendidísima mirando a Rafa y a Orestes», le dijo Roberto Leal en su última aparición en el concurso. «Estoy alucinando con los dos. Y encima metiendo chistecitos. ¡Cómo si fuera fácil! ¡No le dan importancia!», aseguraba la periodista. Además, Beatriz compartió varias historias en su perfil de Instagram en la que se la vio bromear con el concursante. «¿Te vas a repartir el bote con nosotros?», le preguntaba a Rafa Castaño, haciendo referencia a ella y a Colate, los dos invitados del equipo azul.

Beatriz Solano en ‘Pasapalabra’

¿Quién es Beatriz Solano, la periodista que ha conquistado a Rafa Castaño?

Al parecer, según la citada revista, la pareja ya vive junta y parecen ir muy en serio. Seguro que parte de ese millonario premio lo dedican a hacerse algún que otro viaje o darse algún capricho. Así es que esa pregunta que le hizo Beatriz a Rafa en su momento ha pasado a ser una realidad.

Beatriz Solano se licenció en Periodismo y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra en el año 2006. Esta pamplonica es una enamorada, como no podía ser de otra forma, de las fiestas de San Fermín. De hecho, ha sido la encargada de retrasmitir los encierros de San Sebastián de los Reyes, algo de lo que ha presumido en sus redes sociales.

Desde hace trece años está vinculada a Atresmedia. Rafa, al igual que su chica, también es periodista y ambos son unos apasionados de su profesión. Si bien mientras que él se ha hecho famoso por participar en concursos como ‘Pasalabra’ o ‘Saber y ganar’, ella ha estado vinculada desde el principio a los informativos, primero cubriendo la información relacionada con espectáculos y cultura, y con la llegada del coronavirus, vinculada a la covid-19.