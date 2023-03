El pronunciamiento de Orestes Barbero tras perder el bote de ‘Pasapalabra’: «No puedo quedarme callado»

Tras alzarse Rafa Castaño con el mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra‘ (2.272.000 euros), han sido muchos los que han puesto el foco en Orestes Barbero por su dolorosa derrota después de siete años de estudio y de un año y medio en el concurso luchando por la gloria. Consciente de que la audiencia estaba dividida entre él y Rafa, pidió que no sintieran pena por él y se consoló con los 214.000 euros que se iba a embolsar por sus 359 programas.

Sin embargo, hace unos días, su excompañero y amigo Luis de Lama hizo saltar las alarmas en ‘Espejo Público’ al declarar que se encontraba «muy desanimado» tras no convertirse en el ganador de ese millonario bote. El revuelo originado ante estas palabras ha sido tal que el propio aludido ha tenido que salir al paso y dar explicaciones a través de un extenso hilo en Twitter.

«Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional», comienza escribiendo Orestes.

y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional. Sin embargo, tomé la decisión perfectamente comprensible de, tras este año y medio de vorágine, replegarme de lleno en los trajines y alegrías de mi vida cotidiana, la real, con — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) March 26, 2023

mis planes, obligaciones y seres queridos irrepetibles. Entrando en esa decisión, además, el pasar página completamente por una temporada después de esta etapa hasta nueva orden o especiales, como es lo más sano. Por eso deseché toda entrevista y declaración, — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) March 26, 2023

El burgalés confiesa que, tras meses de vorágine mediática, ha tomado la decisión «perfectamente comprensible» de «replegarme de lleno en los trajines y alegrías de mi vida cotidiana, la real, con mis planes, obligaciones y seres queridos irrepetibles». Y que, por ello, quiere «pasar página completamente por una temporada» y desechar «toda entrevista y declaración».

Acto seguido, Orestes Barbero ha condenado que no se respete ese silencio adoptado al que cree tener derecho en estas semanas. «Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio se haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran @LuisDLama, colándolas como información de primera mano y satisfaciendo la carencia de noticias por mi parte y creando, para más inri, una noticia sensacionalista», critica.

«Finalmente he visto que no puedo quedarme callado. Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido», aclara el exparticipante. «Por ello, resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo», sentencia Orestes Barbero muy tajante.