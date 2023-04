Lydia Lozano abandona su puesto en ‘Sálvame’ tras el vil ataque de Víctor Sandoval

Este 6 de abril, pese a ser Jueves Santo, los colaboradores de ‘Sálvame’ han acudido a sus puestos de trabajo. Aunque no ha sido una tarde fácil para Lydia Lozano, quien ha acabado abandonando, entre lágrimas, el plató. Y el culpable no es otro que Víctor Sandoval, que ha regresado este jueves al programa nueve meses después de su última aparición.

Según el colaborador, este verano la dirección dejó de llamarle para que interviniese. Aunque cree que la versión diaria de ‘Sálvame’ ya no era su «sitio»: «Yo noto que hay mucho ego. Hablo de mi percepción desde casa. He notado muy poca preocupación. Compañerismo, ninguno. Amigos, menos». Además, dice sentirse «decepcionado» por todos sus compañeros, excepto por Belén Esteban y María Patiño.

Sin embargo, con el que más duro ha sido Víctor Sandoval ha sido con Lydia Lozano. Al parecer, según Víctor, cuando aún colaboraba en ‘Sálvame’, Lydia le pedía que hablase más o, de lo contrario, le acabarían «echando». Lo grave, a su parecer, es que su compañera le dijese eso frente a los directores del programa. Como era de esperar, la colaboradora lo negaba categóricamente: «Yo no tengo tanta mala uva. Yo te lo decía, escribía a quien tenía que escribir y le decía: ‘Dile que hable más'».

Víctor Sandoval y Lydia Lozano en ‘Sálvame’

Víctor Sandoval da a Lydia Lozano donde más le duele

Lydia no podía entender esta fijación de Víctor con ella, pues en ‘Sálvame okupa’ reforzaron bastante su relación. Además, recordó que fue en ese programa donde se forjó también su «amistad con Anabel Pantoja». Ante esta defensa de su compañera, Sandoval ha decidido contraatacar dándole donde más le duele: «Bueno, amistad. De una persona que realmente es amiga yo jamás desvelaría la información que tú has dado».

Incluso ha insinuado que la influencer ya no acude al programa por su culpa: «Pues, fíjate, ¿dónde está Anabel?». «Si hay una persona que dice cosas que no son verdad, no soy yo. Se llama Lydia Lozano. Habla de muertos que reviven, de muertos que han muerto, pero que se acaban de morir…», ha proseguido Víctor Sandoval, atacando vilmente a la periodista, quien acababa llorando desconsoladamente.

Y es que, esa referencia a la polémica de Ylenia Carrisi rompió por completo a la colaboradora. Finalmente, ésta acababa abandonado entre lágrimas el plató: «¡Que me dejes en paz! Vienes a echarme mierda. ¡Vete a la mierda!». Al ver que María Patiño intentaba retenerla, Sandoval ha continuado echando más leña al fuego: «Ya está, lo de siempre. ¡No vayas detrás! Si siempre hace lo mismo».