Se descubre el impensable trabajo de Belén Esteban antes de saltar a la televisión

Belén Esteban lleva la friolera de 25 años siendo una de las protagonistas de la crónica rosa, así como una de las colaboradoras estrella de nuestra televisión. Ahora, la de Paracuellos compagina su trabajo en ‘Sálvame‘ con su faceta como empresaria, con la que está muy entusiasmada.

Sin embargo, lo que muy pocos conocían era la profesión para la que se estaba formando cuando conoció a Jesulín de Ubrique y, por ende, antes de saltar a la fama. Belén Esteban se ha sincerado durante una entrevista en ‘Papel’ de ‘El Mundo’, donde ha entrado a abordar algunos aspectos desconocidos de su vida.

«Yo estaba estudiando para auxiliar de clínica, que lo sabe muy poca gente», revela. «Pero luego tuve la relación con Jesús y la vida me cambió. Hasta entonces había hecho de todo. Había trabajado cuidando niños, planchando, limpiando casas… Trabajé hasta en un McDonals’s», continúa desvelando la colaboradora, dejando claro así que ha hecho de todo para ganarse la vida. Y se siente orgullosa de ello.

Pero en el momento en el que el torero se cruzó en su camino, su vida dio un giro de 180 grados. Y prácticamente desde entonces, la televisión se convirtió en su mayor fuente de ingresos. No solo ha colaborado en numerosos programas, sino que también ha sido concursante en diversos espacios de Telecinco, como ‘Más que Baile’ o ‘GH VIP 3’. En ambos casos su participación fue sonada y polémica a partes iguales.

Belén Esteban, sobre el final de ‘Sálvame’: «No está cerca»

A la pregunta de si echa de menos ser anónima, Belén Esteban no se lo piensa dos veces y reconoce que ella sigue llevando la vida normal que llevaba antes. Aunque ahora puede permitirse mucho más: «Es verdad que muchas veces me gustaría poder salir a la calle tranquilamente sin que me reconocieran, pero no me quejo. A mí la fama no me agobia. Hago mi vida normal. Mira, hoy he estado comprando en el Hiper Usera y aquí todos me conocen. Tú preguntas dónde vive Belén y todo el mundo sabe dónde vivo. Dónde compra Belén y te dicen dónde compro. Dónde desayuna Belén y te dicen dónde desayuno».

Respecto al futuro de ‘Sálvame’ y su continuidad, la colaboradora se muestra confiada de que el fin esté muy lejos: «El futuro de ‘Sálvame’ no lo escribirán los haters, ni los críticos que escriben sobre mi programa antes de verlo. El futuro de ‘Sálvame’ lo escribe el público. El final no está cerca. No sé cuándo va a acabar, desde luego no ahora, pero cuando se acabe, acabaré yo también. Mientras siga, yo estaré, aunque tenga que venir con bastón».