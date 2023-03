Jorge Javier silencia a Belén Esteban por infringir el Código Ético en ‘Sálvame’: «Es vergonzoso»

‘Sálvame‘ ha dedicado este miércoles el programa a analizar la noticia de la maternidad de Ana Obregón a los 68 años por gestación subrogada. Así, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González montaba una mesa de debate con sus colaboradores, entre ellos Belén Esteban.

Todos daban sus opiniones y Kiko Hernández incluso revelaba que el supo de la noticia porque Alessandro Lequio le pidió ayuda justo tres o cuatro semanas después de la muerte de su hijo Álex. Asimismo, el programa conectaba con Aránzazu Junquera, una psicóloga para conocer su visión de la noticia.

Después de que Jorge Javier Vázquez insistiera en que Ana Obregón tenía 68 años y esa no es una edad para ser madre, Belén Esteban tomaba la palabra para contar el caso de unas personas muy cercanas a ella. «Yo tengo una íntima amiga que tiene a su hermana y a su marido con un niño de cuatro años y otro de un mes. Se van a pasar un día al río, tienen un accidente y los papás mueren y los niños sobreviven. Mi amiga y su hermana , chicas jóvenes, lucharon para la custodia, ¿sabes a quién le dieron la custodia? A los abuelos de la otra parte con 80 y con 77 años», empezaba a contar.

«Y mi amiga ha hecho de todo y no los ha podido conseguir, cuando veo lo de Ana Obregón, yo me pregunto, ¿Cómo está la justicia?», se preguntaba Belén Esteban. «Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, estamos elevando la categoría de anécdota como si algo fuese…», le replicaba Jorge Javier. «Pero te lo estoy poniendo como ejemplo», insistía Belén.

«¿Tu crees que esa gente..?», trataba de preguntarle Belén Esteban. «Evidentemente esos abuelos no están capacitados para criar a esos niños», sentenciaba Jorge Javier Vázquez. «Pero tienen a sus nietos cuando sus tías son jóvenes y a ellas no se lo han dado», se quejaba Belén. «Pero es que eso es muy raro», se oía decir a Adela González. «Es que es algo excepcional», remarcaba Jorge Javier.

Tras ello, Belén Esteban pedía que no le cortaran para dar su opinión sobre el caso de Ana Obregón. «Es verdad que Ana tiene edad, pero ¿tú te crees que Ana no habrá dejado unos tutores?», preguntaba la colaboradora. «Pero es que yo cuando nazco si a mi me traen al mundo yo quiero tener a mi madre y mi padre y poder disfrutar de ellos mucho tiempo», le espetaba el presentador.

«No quiero que me aseguren tener una vida económica, quiero tener a mi madre viva conmigo y disfrutarla. El argumento de no le va a faltar de nada, coño le va a faltar una parte fundamental que es una madre pletórica de facultades», remarcaba Jorge Javier Vázquez. «Aquí no criminalizamos a Ana Obregón, decimos que decidir ser madre a los 68 o a los 71 años de edad creo que porque puedas hacerlo en este momento tienes que sentarte y a pensar fríamente en el futuro», aseveraba el presentador.

Tras volver de publicidad, Jorge Javier volvía a ser claro con su visión. «Estamos en un momento en el que da la impresión de que todo se puede conseguir y alcanzar, pero nos olvidamos de lo esencial, lo importante es que miremos por nuestro propio estado de ánimo y como voy a salir yo. ¿Y cómo voy a salir de ese estado de ánimo? Teniendo un hijo a los 70, pues no creo que sea el camino adecuado», insistía Jorge Javier.

Jorge frena a Belén por querer hablar de política

Este rifirrafe de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’ se producía después de que minutos antes el presentador ya tuviera que frenar a la colaboradora por querer hablar de la clave política de este asunto. «Es vergonzoso lo que hoy se ha escuchado y se ha escrito en redes de que una pareja se tenga que ir al extranjero, sea un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, para tener a un hijo. Lo que tendría que haber es una ley en España», opinaba la colaboradora.

«Bueno no hablemos de este tema», le advertía Jorge Javier frenándola en seco para que no se metiera en problemas y saltarse el nuevo Código Ético de Mediaset. «Bueno yo doy mi opinión», le replicaba ella.