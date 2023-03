Jorge Javier ordena callar a Belén Esteban por violar impertérrita el Código Ético en ‘Sálvame’

Belén Esteban se saltaba el código ético de Mediaset al nombrar a Kiko Rivera y Jorge Javier le frenaba en seco en ‘Sálvame’.

Cada vez es más difícil cumplir el código ético de Mediaset y no nombrar a los rostros vetados por la nueva cúpula directiva con Alessandro Salem a la cabeza. Ya el pasado viernes, en el ‘Deluxe’, Jorge Javier Vázquez no se daba cuenta y nombraba en varias ocasiones a Kiko Rivera, y este martes ha sido Belén Esteban la que ha repetido el error.

El pasado viernes, en el ‘Deluxe’ hasta Pinocho, el supuesto hermanastro de Anabel Pantoja corregía a Jorge Javier Vázquez por nombrar a Kiko Rivera. «La conocí hace muchos años cuando yo tenía amistad con el primo de Anabel porque me llevaba muy bien con él», comentaba Pinocho sobre cuándo conoció a su supuesta hermanastra. «¿Con Kiko Rivera?», le preguntaba Jorge Javier. «Es que me dijeron que no se podía decir Kiko«, le contestaba el invitado.

Poco después, Jorge Javier Vázquez ya se refería a Kiko Rivera como «el hermano de Isa Pi» para así cumplir con el código ético de Mediaset y el veto al hijo de Isabel Pantoja, algo que ha incumplido Belén Esteban este martes. La colaboradora no se ha cortado al hablar de Pinocho en ‘Sálvame‘ y al nombrar en numerosas ocasiones a Kiko Rivera, mientras sus compañeros trataban de corregirle.

Todo se producía en una conexión con José Antonio León cuando Belén Esteban se mostraba indignada por la defensa a Pinocho. «¿Por qué no hablamos de cuando Pinocho vendió a Kiko Rivera?», preguntaba la colaboradora. Al escucharla, Jorge Javier la corregía advirtiendo de que no le podía nombrar: «Al hermano de Isa Pi», le decía el presentador.

Pero Belén Esteban seguía en sus trece nombrando a Kiko Rivera. «Al hermano de Isa Pi», insistía Jorge Javier al ver que su colaboradora seguía sin hacer caso. «Dejadme acabar. Jorge déjame acabar, si no me callo», soltaba Belén cabreada mientras Jorge Javier no paraba de decirle que era el «hermano de Isa Pi». «No, no Kiko Rivera, no el hermano de Isa Pi», insistía en decir Belén.

«Vale, hablar vosotros», soltaba Belén Esteban cabreada. «Pero Belén», trataba de decirle Adela para que entendiera por qué la corregían. «No, chica que paso», le espetaba la colaboradora a la presentadora. «Yo no soy Anabel Pantoja. Nada que me voy, que ya me están tocando las narices», aseveraba Belén mientras se levantaba de su silla y trataba de marcharse del plató.

«Me da lo mismo que no se pueda nombrar»

Belén Esteban huye despavorida del plató de ‘Sálvame’

En ese momento, Jorge Javier le frenaba y cogía del brazo para decirle al oído que no podía nombrar a Kiko Rivera. «Que no se puede nombrar», le decían tanto Jorge Javier como Kiko Matamoros. «Me da lo mismo que no se pueda nombrar», les replicaba ella. «Que es el hermano de Isa Pi», incidía Jorge cogiéndola del brazo. «Ay, qué me haces daño y me vas a romper el brazo, que me da igual», le soltaba.

Finalmente, Belén Esteban volvía al plató y haciendo caso de las advertencias se refería a Kiko Rivera como el «hermano de Isa Pi» llevándose el aplauso de todos al ver que había captado el mensaje. «Le ha costado», se escuchaba decir a Adela González. «Belén te voy a tener que enseñar a jugar a un juego que se llama tabú porque sino no podemos continuar», concluía Jorge Javier aludiendo al juego de mesa en el que se tienen que definir palabras sin utilizar otras que están prohibidas.