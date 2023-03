Jorge Javier Vázquez ha nombrado en ‘El Deluxe’, sin darse cuenta, a uno de los 13 famosos vetados por Mediaset. El invitado de la noche no ha dudado en corregirle

Este viernes, 10 de marzo, ‘Viernes Deluxe‘ contaba como invitado bomba de la noche con Luis Manuel, conocido como Pinocho, el supuesto hermano secreto de Anabel Pantoja. Sin embargo, el momento más surrealista del programa se producía cuando Pinocho corregía a Jorge Javier Vázquez ante un error cometido en directo.

Pinocho asegura ser hijo del recientemente fallecido Bernardo Pantoja, incluso dice tener una prueba de ADN que confirma sus sospechas. Sobre Anabel, dice lo siguiente: «La conocí hace muchos años cuando yo tenía amistad con el primo de Anabel porque me llevaba muy bien con él». «¿Con Kiko (Rivera)?», preguntaba Jorge Javier, mencionando, sin darse cuenta, a uno de los rostros vetados de Mediaset, según su nuevo código ético.

«Es que me dijeron que no se podía decir Kiko«, fue la respuesta de Luis Manuel. Al parecer, antes de la entrevista, le habían advertido que no se podría decir, bajo ningún concepto, el nombre del hijo de Isabel Pantoja.

Jorge Javier y Pinocho en ‘Viernes Deluxe’

Kiko Rivera es uno de los 13 famosos ‘vetados’ por Mediaset

Hay que recordar que el nombre de Kiko Rivera aparecía en la lista de los 13 famosos ‘vetados’ por Mediaset. En esa lista se incluían, entre otros, nombres como Rocío Carrasco, Olga Moreno, Antonio David Flores, Rosa Benito o Bárbara Rey. Ninguno de ellos puede ser mencionado en ninguno de los programas del grupo de comunicación.

El presentador, dándose cuenta de su error, pedía perdón. De fondo, se han podido escuchar las carcajadas de Lydia Lozano, que se encontraba fuera del plató en ese momento. Instantes después, Jorge Javier retomaba la entrevista y Kiko Rivera pasaba a ser «el primo de Anabel», para evitar, así, saltarse el código ético.

El resto de la entrevista transcurría con normalidad. Pinocho aseguró que su supuesto padre, antes de fallecer, le dijo que luchara por lo suyo. «Bernardo me dijo ‘tú lucha por lo tuyo… y lo tuyo es mi apellido'», reveló en el ‘Deluxe’. Además, dejó clara una cosa: «Estoy 100% seguro de que soy hijo de Bernardo Pantoja».

Incluso llegó a asegurar tener en su poder una prueba de ADN que le daría la razón. A él le gustaría tener relación con Anabel Pantoja, aunque es consciente de que es muy difícil, porque «ella es como es… es Pantoja». No obstante, no pierde la esperanza.