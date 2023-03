Víctor Sandoval eleva una protesta contra la dirección del ‘Deluxe’ y este fue el detonante

Víctor Sandoval fue el último invitado de la noche de este viernes, 24 de marzo, en el ‘Deluxe’. El colaborador regresó al programa de Telecinco para hablar sobre el cumpleaños de Belén Rodríguez, al que asistió junto a un selecto grupo de invitados, entre los que estaban Antonio Montero y Belén Esteban.

Víctor Sandoval se sometió al polígrafo de Conchita para responder a una serie de cuestiones sobre la fiesta, pero también sobre otras de su vida privada. En aquellas preguntas en las que la máquina dictaminó que mentía, él se intentó justificar. Sin embargo, hubo una respuesta cuya veracidad, aseguró, era incuestionable.

«¿Consideras que Mario Vaquerizo ha sido una influencia muy perjudicial para tu amiga Alaska?», le formuló Jorge Javier Vázquez, no sin antes hacer una aclaración para que no se pensaran que la idea de hacer esta pregunta había sido suya.

La respuesta del colaborador fue contundente: «No, en absoluto. Es más, creo que es lo mejor que le ha pasado». Pese a esta contundencia, el polígrafo dictaminó que mentía. Pero la cosa no quedó ahí, y, además, Kiko Matamoros le acusó de «poner a parir» a Mario Vaquerizo: «Lo has puesto a parir en privado 30 veces. Lo has hecho delante de terceros que me lo han contado. ¡Qué mentiroso eres!».

Víctor Sandoval, contra Kiko Matamoros en el ‘Deluxe’

Víctor Sandoval explota contra la dirección del ‘Deluxe’

Después de explicar que estaba «muy agradecido» a Mario Vaquerizo, Víctor Sandoval se dirigió, muy enfadado, a Kiko Matamoros, sospechando que éste estaba siguiendo las indicaciones de la dirección del programa. «¿Eres tú o es que te lo está diciendo alguien por aquí?», le preguntó el invitado del ‘Deluxe’, señalándose la oreja, dando a entender que el colaborador estaba recibiendo instrucciones por el pinganillo.

«¿Estás tú hoy de Rockefeller? Este programa muchas veces parece ‘Maricarmen y sus muñecos’ porque habláis por boca de otros», espetó Sandoval. Unas palabras que indignaron a los colaboradores. Matamoros, intentó responder a esta acusación, pero el invitado no le dejó. Y, viendo que la situación tenía pinta de acabar muy mal, Jorge Javier optó por leer la siguiente pregunta y dar por zanjado el tema.