La fatal predicción de la hija de Ginés ante lo que va a pasar con su padre y Yaiza tras ‘SV’

Miriam, la hija de Ginés Corregüela, se convirtió en la protagonista inesperada de la última gala de ‘Supervivientes’ por su enorme felicidad cuando Jorge Javier Vázquez comunicó la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín, la pareja de su padre, a la que la joven no soporta.

Un día después, este viernes 28 de abril, Miriam Corregüela se ha sentado en el ‘Deluxe’ para someterse al polígrafo de Conchita y responder a las preguntas sobre su relación con su padre y la novia de éste. Y, una vez más, sus respuestas no han dejado indiferente a nadie, pues si por algo se caracteriza la joven es por no morderse la lengua y decir en todo momento lo que piensa.

Uno de los temas principales ha estado centrado en la defensa que Miriam está haciendo de su padre en ‘Supervivientes 2023’. Ella ha reconocido que aceptó ser la defensora de Ginés porque no quería que nadie estropease su concurso, que es algo que, al final y según ella, ha acabado haciendo Yaiza, a la que su padre había elegido como segunda persona para ir a los platós a defenderle.

Miriam, demoledora con su padre: «Me avergüenzo de él»

La hija de Ginés también ha confesado que no le está gustando nada el concurso de su progenitor, con el que se ha mostrado demoledora: «Me avergüenzo de él», ha llegado a decir en el ‘Deluxe’. Y ha querido dejar claro que «yo no le he perjudicado en el concurso», sino que se ha cargado su concurso él solo con sus actitudes. Es más, ha reconocido sin tapujos que, «a día de hoy, lo prefiero en la calle», ya que no le ha parecido bien el comportamiento que ha tenido con alguno de sus compañeros.

Aunque Miriam ha sido bastante sincera, sí que ha mentido en la pregunta de si intentará convencer a su padre de que deje a Yaiza. Si bien en un primer momento ha confesado no importarle lo que haga su padre, finalmente ha admitido que le gustaría que eso llegara a suceder. Para ella, lo más importante es su familia, en la que ya no incluye a su padre: «Me preocupa mi familia. Lo que estamos sufriendo mi familia por cómo nos ha dejado». Y añadía que «yo no voy a estar ahí» cuando llegado el momento, Ginés decida acercarse a su familia.

También se ha mostrado demoledora a la hora de hacer su predicción sobre el futuro de su padre y Yaiza. Y ella lo tiene claro: «Creo que Yaiza abandonará a mi padre ahora que es famosa». Ya que, según ella, era lo que estaba buscando. Además, ha asegurado que la canaria le ha insultado delante de su padre.

A Ginés le costó aceptar la orientación sexual de su hija

Miriam se casará el próximo mes de agosto, y todavía tiene dudas de si invitará a su padre, o no: «A mi boda en agosto, tengo que hablar con él para ver si vendrá o no. Me tiene que pedir perdón por haber ido a Honduras y dejarme como un trapo como me ha dejado». Por lo tanto, no cierra la puerta a una posible reconciliación.

Por último, la invitada ha hablado de cómo le costó a su padre aceptar su condición sexual: «Al principio lo llevó muy mal pero desde que conocí a la persona que tengo a mi lado, él cambió radicalmente. Yo creo que no le gustaba que le dijeran en el pueblo que su hija era lesbiana».