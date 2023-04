‘Supervivientes’ expulsa disciplinariamente a Yaiza por cruzar todos los límites con Asraf

La novena gala de ‘Supervivientes 2023’ pasará a la historia como una de las más complicadas. La organización del reality ha tenido que hacer frente a una crítica situación que involucra a Asraf y Yaiza en una tensa pelea. Ya desde el inicio, Jorge Javier ha comunicado: «Os aseguro que esta noche van a suceder cosas complicadas, duras y que nos han obligado a tomar una severa decisión».

Al parecer, Yaiza llegó a proferir fuertes insultos contra Asraf Beno. Así lo ha narrado el afectado. «Vamos Tarzán, ahora no hay cámaras eh. Ahora no eres tan valiente. Maricona, que eres una maricona. Nos vamos a ver las caras fueras», son los insultos que le dedicó Yaiza. Por su parte, la principal aludida se ha excusado diciendo: «Lo que le dije era que era una marioneta por Adara. Me viene diciendo que le había llamado maricona y yo «que sí venga maricona, que sí vale». Entonces le contesté así. Si él dice que le dije todo eso me tengo que callar, pero me da rabia que él me pinche para gritarme».

Las declaraciones de los testigos de la pelea

«Nunca bajo ningún concepto os podéis pasar de la raya y parece que ha sido así. Esta noche tenemos mucho de lo que hablar y todos tendréis la oportunidad de explicaros», ha compartido el presentador. Acto seguido, Jorge Javier ha citado a varios concursantes en la zona de nominaciones para que compartiesen su versión. El primero ha sido Diego Pérez, quien ha esquivado la polémica asegurando que él estaba lavándose los dientes. «Yo oí chillidos, sí, como de bronca, pero tampoco te sé decir las palabras«, ha comentado. Una versión que Jorge Javier ha tirado por tierra: «Me dice el director que (la zona de lavarse los dientes) está a diez, quince pasos».

Sobre la trifulca de Yaiza en ‘Supervivientes’, Raquel Arias ha asegurado: «No sabía que estaba Asraf en el fuego. Estaba en el depósito de lavarme los dientes tranquilamente… Yo separé a Yaiza hacia atrás y pregunté «qué ha pasado». Yaiza me dijo que en un principio Asraf había venido como riéndose así como provocando. Entonces ella tuvo que saltar. Cuando vas a amenazar a alguien no lo gritas, digo yo. Por eso no escuché ni gritos ni nada. Al principio estaban como normal. Digo yo que lo que le haya tenido que decir no creo que fuera gritando… Asraf estaba diciendo lo que le había dicho, lo de la palabra «maricona», que es la única que me acuerdo. Asraf todo el rato me estaba repitiendo: «a que me ha dicho maricona, a que me ha dicho maricona». Cuando llegué, fui yo la que le separé, Yaiza dijo «que me dejes en paz, que me dejes en paz. Que ya está, que se ha acabado»». Jorge Javier le ha preguntado por el insulto «maricona», si había escuchado esa palabra en boca de Yaiza. Algo que Raquel ha negado: «En boca de Yaiza como tal no. Asraf empezó a decir todas las cosas que le había dicho».

El tercero en explicarse ha sido Ginés Corregüela. «Yo bajo a mear y resulta que entra por lo visto el tocapelotas de Asraf. Lleva todo el día tocando las pelotas y lo tengo que decir. Sabe el carácter de Yaiza y por lo visto no sé lo que dijo. Yaiza me dice que le escupe y entonces por lo visto hay una discusión. Cuando subo cojo a Yaiza y la aparto a un lado en eso que viene el cámara y Asraf dice que le ha dicho maricona. Me lo dice a mí y yo le digo «a mí que me cuentas». Intento apaciguar un poquillo la disputa que tienen porque verdaderamente Yaiza tiene un carácter fuerte… Asraf se está guaseando de nosotros. Es un tocapelotas, el número uno. Dije payaso el otro día y con todas las consecuencias«, fue la versión de la pareja de Yaiza.

Después de ver uno de las crónicas sobre la pelea, Jorge Javier ha puesto contra las cuerdas a Diego al asegurar: «Lo que él dice es que tú le reconociste que escuchaste como Yaiza llamaba maricona a Asraf». «Yo escuché la bronca, pero los insultos no», ha matizado él. En la misma línea, el presentador ha apuntado: «Raquel, hemos escuchado de ti que no te querías meter porque es algo muy grave». «Asraf no me para de perseguir para que hable y yo siempre le digo lo mismo «Asraf, ¿me puedes decir cómo empezó la historia?» porque es que él tampoco me la cuenta», ha contestado ella.

Asraf y Yaiza, frente a frente en ‘Supervivientes 2023’

El momento culmen de la noche se ha vivido con las declaraciones de los principales aludidos. «Anoche íbamos a la letrina Adara y yo porque me tocaba vigilar el fuego… Veo a Yaiza, Ginés y Diego. Viene Yaiza mientras coloco el fuego «Vamos Tarzán, que ahora no hay cámaras. Tú y yo nos vamos a ver las caras fuera, maricona«. Yo me reí de la situación, flipé era un poco en shock. Me fui, me iba yendo y me dijo «maricona». Ahora que no hay cámaras como que aprovechaba la situación. No entendí nada y fue eso lo que pasó. No entiendo lo que hiciste, la verdad», ha compartido Asraf.

«Se lo acaba de inventar. Esta todo en su cabeza con renglones, comas, puntos y tildes… No estábamos todos cuando llegó. Cuando vienen así en parejita, mejor yo me voy porque tengo mi tarea de impulsividad que hacer. Como Adara se fue al baño y vino solo me quedé donde estaba el fuego porque pensé que venía hablar de lo que había pasado por la tarde con el caldero de comida. No es la primera vez que viene y me dice «¿podemos hablar de lo que pasó esta tarde?». En la otra playa me lo hizo… Yo pensé que venía a hacerme lo mismo por lo de la tarde», ha comentado Yaiza sobre el inicio de su trifulca.

Tras ello, Yaiza ha narrado durante la gala de ‘Supervivientes’ cómo esa misma tarde discutió con Asraf cuando pretendía junto con Raquel comer unos restos de comida de los que disponían. Yaiza ha asegurado que Asraf le habló de muy malas maneras. «Él se agacha y hace como que me escupe y le dije «vete con mami»», ha revelado ante las constantes interrupciones de Asraf. «Estoy hablando. Cuando tú tengas tu cámara hablas tú… Así es él. Este es el victimismo de Asraf». «Discutimos sobre ese momento y yo le dije «vete y llórale a mami como marioneta»», ha vuelto a enfatizar. Unas palabras que, según Yaiza, Asraf ha confundido con el insulto «maricona».

«Es más fácil decir que yo me enfrento así a la gente porque cometí el error con Arelys. Lo de la palabra que me dice que yo le llamé maricona, era marioneta. Se va, llama al cámara y cuando viene me dice «venga, dímelo ahora»», ha continuado diciendo Yaiza. Lejos de quedarse callada, la concursante ha espetado: «Esto me pasa en la calle, que pone palabras que yo no he dicho y me voy a la comisaría«.

La decisiva prueba que sentencia a Yaiza

La clave del enfrentamiento se ha vivido cuando Jorge Javier ha dado paso al vídeo de la trifulca. En él se ha podido ver como Yaiza le espeta el insulto «maricona». Un comentario que el cámara consiguió grabar, lo que motivó que Ginés le alertase a Yaiza diciendo: «Espérate que ya está la cámara». «Inventa, inventa. No voy a hablar», continuó diciendo Yaiza. Unas palabras de las que ha tenido que dar cuenta en ‘La Palapa’.

La drástica decisión de ‘Supervivientes 2023’: Yaiza se queda fuera del concurso

Finalmente, Jorge Javier les ha trasladado la decisión del reality: «A tenor de la gravedad, de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, ‘Supervivientes 2023’ ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante». Con estas palabras Yaiza queda fuera del reality como octava concursante expulsada y la primera expulsión disciplinaria de la edición.