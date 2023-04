Piden actuar contra Ginés en ‘Supervivientes’ por su comentario machista a Adara: «Repugnante»

‘Supervivientes 2023‘ atraviesa uno de sus momentos más complicados en lo que llevamos de edición. Los continuos tira y afloja que viven los concursantes han provocado que la organización tenga que intervenir. También los espectadores, quienes han dictado sentencia contra Ginés Corregüela debido a un desafortunado comentario que ha vertido sobre su compañera Adara Molinero.

Desde el primer momento el reality ha abordado el origen del conflicto: los trozos de tortilla que los concursantes tenían que repartir y que, por decisión de la mayoría, dejaron a Adara con el trozo más pequeño. Esta decisión provocó un tremendo enganchón entre Yaiza y Adara en el que han intervenido concursantes como Ginés Corregüela.

Precisamente Adara le ha llamado «gruñoncito» al defender a su pareja en su particular contienda con Adara. Lejos de quedarse callado, el concursante ha cargado contra Adara diciendo: «Gruñoncito… Mira quién ha hablado». Al ver como su amigo se cabreaba, Diego le ha aconsejado: «Es mejor, incluso cuando te diga algo, yo me quedo mirando para otro lado o cambio de tema».

A pesar de ello, Ginés ha saltado para cargar contra la supuesta protección de la que goza Adara. «Está más protegida ahora mismo las mujeres que el lince ibérico», ha apuntado. Lejos de quedarse callado, el conocido como «rey del bocadillo» ha advertido: «Pero si no, me oye. Si no, me oye».

Ginés sobre Adara:”Hoy en día las mujeres están más protegidas que el lince ibérico,si no Adara ya me iba a escuchar"



Menudo comentario más desafortunado acaba de soltar Ginés. De verdad que los comentarios que suelta no puede ser más machista #SVGala9



pic.twitter.com/kX5R2QLWLV — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) April 27, 2023

El sonado comentario de Yaiza sobre Adara

El comentario de Ginés Corregüela no ha sido el único desafortunado de la noche puesto que en ‘La Palapa’ también se ha debatido si Adara llamó gorda a Yaiza. Mientras que Raquel Arias ha apoyado esa postura, la joven concursante trataba de defenderse asegurando a que se refería a la diferente condición física que tiene comparado con Yaiza. A pesar de ello, la pareja de Ginés no cree sus palabras y ha acabado diciendo: «A mí la palabra no me molesta porque lo que no voy a hacer es compararme con un cuerpo de lagartija: plana por delante y plana por detrás». Unas declaraciones por las que Jorge Javier ha tenido que intervenir apuntando: «Yaiza, no te preocupes que ahora ya lo acabas de arreglar».

Los espectadores estallan contra Ginés Corregüela

La controvertida frase de Ginés sobre Adara ha tenido severas consecuencias para el concursante en redes sociales. «¡Urge expulsar a este neandertal!», ha demandado un espectador. Un comentario muy en la línea de otros que exigían su expulsión disciplinaria. «Es repugnante», ha compartido otro seguidor del formato. Telecinco no ha salido impune puesto hay quienes cargan duramente contra la cadena: «Dais vergüenza ajena».

Ginés: "Ahora mismo, las mujeres están más protegidas que el lince ibérico. Si no, me oye (refiriéndose a Adara)". ¡Urge expulsar a este neandertal! 😰 #SVGala9 — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) April 27, 2023

Y seguís permitiendo comentarios de este tipo @Supervivientes

Dais vergüenza ajena.

Luego vais de la cadena alegre, 12 meses, 12 causas

Panda de sinvergüenzas que por un poco de audiencia (recordemos edición menos vista de la historia) sois capaces de todo #SVGala9 https://t.co/lGcs9wmFg5 — Borja (@Boorja_AV) April 27, 2023

“Están más protegidas las mujeres que el lince ibérico pero sino me oye” @Supervivientes ¿hasta qué punto estos comentarios son permisibles?

– Juegan con la gordofobia

– Amenazas explícitas sobre agresiones físicas

– Machismo rancio

– Aislamiento social fomentado #SvGala9 — ✨JPMarzoli (@jandrixprz) April 27, 2023

Gines: “Las mujeres están más protegidas ahora que el lince ibérico, sino Adara me escucha”



GINÉS NO PUEDES SER MAS MACHISTA Y COBARDE.#SvGala9 — Srto Z (@Srto_Z) April 27, 2023

Ha dicho Ginés que las mujeres están más protegidas que el lince ibérico?

LO HA DICHO, EN SERIO?

Asco de señor.#SVGala9 — Γιανφρανκω (@gian91626) April 27, 2023

Pero Gines que comentarios MÁS CAVERNÍCOLAS “que las mujeres están más protegidas que un lince ibérico” PERO QUE COJONES #supervivientes #SVGala9 #gines — daaniii8 (@daaniii_8) April 27, 2023

#SVGala9 Gines eres un machista en mayúscula, cada vez que abres la boca suelta muerda ,que la mujeres estamos más protegidas q el lince ibérico e,eres despreciable,yo te tapaba la boca de por vida — Siempre Alboran (@anaera11) April 27, 2023

Ginés: "La mujer está más protegida que un lince ibérico, si no, me oia".



Pero…¿esto qué es? ¿El medievo?#SVGala9 pic.twitter.com/DpJcYubsyR — ✵Eva Mercury ♀️♂️✵ (@tururu1976) April 27, 2023

El australopithecus Ginés dice "que porque las mujeres están más protegidas que el lince ibérico que sino Adara se iba a enterar".

Repugnante por demás que machista y violento autocontenido.#SvGala9 — Marian Lozano 📚 (@marian65x) April 27, 2023

El comentario de Ginés de que no se enfrenta a Adara porque las mujeres están más protegidas que el lince Ibérico. Queda demostrado el tipo de personaje de V🤮X que tenemos delante, Yaiza y él tal para cual. #SVGala9 — Señorita Pons (@Srta_Pons) April 27, 2023

Pues ha dicho esto: “Están más protegidas ahora las mujeres que el lince ibérico si no me oye… @Supervivientes podéis decirle algo? #SVGala9 — Jordi L ⵣ 🇸🇪 🇫🇮 🕊️🦄 🇦🇹 (@jordi_luke) April 27, 2023

"Que están las mujeres más protegidas que el lince ibérico, si no me oye."

Vaya palabras más machistas y misóginas de Ginés, vaya ascazo de hombre.#SvGala9 — Guada ✵ (@universalheir) April 27, 2023

“Están más protegidas las mujeres ahora que el lince ibérico” by Ginés. ¡Que puta vergüenza! Que devuelvan al cabrio del empape a la caverna de dónde ha salido… #cancelado #SVGala9 — I v á n 🙋🏽‍♂️ (@iGove) April 27, 2023