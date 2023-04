Jaime Peñafiel, sin miramientos, da a Ana Obregón donde más puede doler: «Es capaz de todo»

Ana Obregón aseguró, en su exclusiva en la revista ‘¡Hola!’ que solo admite críticas de las personas que hayan perdido a un hijo. Pues bien, ahora Jaime Peñafiel ha hecho uso de estas palabras para lanzar un demoledor ataque a la presentadora, cuya maternidad subrogada se ha convertido en un debate político y social en nuestro país.

Muchos son los que han criticado la decisión de Ana Obregón de traer al mundo a su nieta, mediante un vientre de alquiler, utilizando el esperma de su hijo fallecido. Sin embargo, otros se han mostrado a favor de la actriz, pues no ha hecho más que cumplir una de las últimas voluntades de Aless.

El último en pronunciarse al respecto ha sido el periodista Jaime Peñafiel, quien también perdió a una hija. El experto en Casa Real ha estallado contra Ana en ‘Cuatro al día’: «Hay algo que puede herir la sensibilidad de algunas personas y no falto el respeto. Pero a mí, y lo digo con toda la honestidad, estoy harto, dolorosamente harto, de que una persona esté utilizando la memoria de su hijo y ahora la de su nieta. Yo, que he perdido también una hija, tengo la fuerza moral para decirlo».

«Hay que tener respeto por los muertos», sentencia Jaime Peñafiel

Aunque algunos de los colaboradores del programa de Cuatro intentaban que no fuera tan duro con Ana Obregón, quien perdió a un hijo por culpa del cáncer, Jaime Peñafiel seguía en sus trece: «No utilicemos nunca la memoria de los muertos en beneficio propio. Y Ana con tal de estar en las portadas de todo el mundo es capaz de todo. Entonces a mí me indigna. Tengamos respeto por la memoria de tu hijo y ahora no utilices a tu hija y luego el libro. Yo he perdido a una hija y no lo permito. Hay que tener respeto por los muertos y no utilizarnos en propio beneficio. Te lo digo de verdad. ¿Quieres que te cuente yo mi vida?».

Esta no es la primera vez que Jaime Peñafiel ataca a la bióloga. Ya en el año 2020, tras la muerte de Aless Lequio, compartió un escrito en su columna semanal de ‘El Mundo’ después de que se conociera que Ana presentaría las Campanadas para TVE. «Ana Obregón está ‘rentabilizando’ hasta la náusea la muerte de su hijo. No me parece de recibo exponer públicamente, en revistas y en la tele, ese shock emocional. Pero, sobre todo, estar dando esas campanadas tan festivas en la Puerta del Sol», escribió entonces.