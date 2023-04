Así justifica Jiménez Losantos el giro de tuerca radical que consuma con Ana Obregón

Ana Obregón vuelve a ser noticia un miércoles más. Tras el parón de la semana pasada, la actriz y presentadora vuelve a protagonizar esta semana la portada de la revista ¡Hola! volviendo a hablar de su nieta coincidiendo además con el lanzamiento del libro de su hijo Aless. Algo sobre lo que se ha pronunciado Federico Jiménez Losantos en ‘Es la mañana‘ en EsRadio.

Nada más empezar a abordar el tema, Federico Jiménez Losantos era muy claro al decir que «ha ido evolucionado, y no para bien«. «Lo estaba viendo cada día y la cosa a favor de Ana Obregón ha ido degradándose. Si ella no fuera Ana no pasaría nada, pero Ana ahora es una causa. Y cuando tú representas una causa ya no te representas a ti», explicaba el locutor.

Y es que para Jiménez Losantos la deriva de Ana Obregón con tanta exposición mediática tanto en la revista ¡Hola! como en su cuenta de Instagram es muy peligrosa. «Cuidado con la sobreexposición. Que saque una vez a la nieta bien, pero da la impresión de que se va presentar a miss España en 18 años. Una cosa es que estés contenta y salgas del agujero y quieras demostrar que la nieta es guapísima. Pero no empieces con la causa del hijo y el cáncer», remarcaba.

Asimismo, el locutor de EsRadio cuestionaba que Ana Obregón esté haciendo todo esto para ganar dinero para la Fundación de su hijo Aless Lequio. «Hay muchas investigaciones sobre el cáncer que buscan dinero de otra manera y no montando este número», sentenciaba Losantos.

Hasta ahora, Federico Jiménez Losantos había sido defensor del caso de Ana Obregón y todo lo que se ha liado con el tema de la gestación subrogada. Sin embargo, ahora parece que todo ha cambiado. «Empieza a ser desagradable para los que estamos a favor. A mí no me disgusta. Pero ya la portada de hoy no me gusta. No me parece mal pero no me gusta. Es una deriva que en parte uno lo hace sin querer pero ahora Ana no habla de sí misma si no una causa que engloba la fundación, la nieta, el hijo…», asevera.

Por todo ello, Federico Jiménez Losantos ha querido lanzar un último consejo a Ana Obregón. «Tiene que parar la promoción de la llegada de Ana Sandra. Visto a distancia empieza a perjudicarla», añadía. En ese sentido, se ha mostrado muy crítico con lo que está sucediendo con Carolina Monje, la que fuera la última novia de Aless. «Deja en paz a la muchacha, que bastante ha pasado. Que rehaga su vida y se case, pero déjala en paz. No ha podido ser más discreta», añadía el locutor.