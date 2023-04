Esta taquillera película ganó 700 millones de dólares y está en Netflix sin que lo sepas

¿Cuántas noches teníais ganas de ver algo y habéis pasado más tiempo buscando algo que viéndolo realmente? Muchas, ¿verdad? Todos nos hemos visto en esa situación, y más veces de las que nos gustaría. Aunque habría que añadir algo importante: muchas de esas veces, descubrimos verdaderas joyas escondidas. Porque al final las plataformas de streaming tienen unos catálogos tan gigantes que es imposible verlo todo. Netflix es una de las que tiene un catálogo más completo, y entre todas las películas que ofrece, esconde una pequeña joya de ciencia-ficción. Y ha sido una de las películas más taquilleras de China.

¿Os suena ‘La Tierra Errante’? De nada, ¿verdad? Pues en el gigante asiático, con el título internacional de ‘The Wandering Earth’, consiguió recaudar 700 millones de dólares. ¡Una auténtica brutalidad! Estrenada en 2019, esta película partía con un presupuesto de tan solo 50 millones. Es decir, que los beneficios han sido astronómicos.

Dirigida por Frant Gwo (director de ‘My Old Classmate’, un coming of age que fue un éxito de taquilla en China), está basada ligeramente en un relato del escritor Liu Cixin. Cixin es uno de los autores más importantes de la ciencia-ficción ya no solo en China sino en el mundo. La película consiguió colocarse como la segunda película más taquillera de la historia del país.

Protagonizada po Qu Chuxiao, Li Guangjie, Wu Meng Da, Zhao Jinmai o Wu Jing, ‘La Tierra Errante’ además tiene una segunda parte, estrenada a principios de año. Y a día de hoy es la tercera película que más ha recaudado de 2023 (un ranking actualmente liderado por ‘Super Mario Bros’), con un total de 604 millones. Aunque esta segunda parte no está en el catálogo de Netflix, a continuación os contamos de qué va para que le deis una oportunidad.

¿De qué va ‘La Tierra Errante’?

«‘La Tierra Errante’ cuenta la historia de un futuro lejano, en el que el Sol está a punto de convertirse en un gigante rojo y devorar la Tierra. La Humanidad entonces tendrá que crear un plan audaz para salvar el planeta. Un grupo de héroes construirán unos motores estelares para propulsar la Tierra fuera de nuestro Sistema Solar, en busca de una nueva estrella».