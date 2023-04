El sonoro desencuentro entre Edurne y Risto Mejide en ‘Got Talent’: «No es verdad»

Este sábado, 29 de abril, Telecinco emitió una nueva gala de ‘Got Talent: All Stars’ en la que Risto Mejide se mostró muy crítico con algunos de los participantes. Hasta tal punto que incluso Edurne le paró los pies, protagonizando un pequeño rifirrafe.

Primero, Edurne y Risto Mejide tuvieron un encontronazo por la danza fusión que llevaron a cabo Aaron y Jasmine, una pareja londinense que dejaron anonadados a todos los miembros del jurado, excepto al publicista, quien, una vez más, discrepó del resto de sus compañeros.

«¿De verdad te ha parecido increíble?», le preguntó a Edurne, antes de dar su opinión al respecto: «Lo hacéis muy bien, eso se da por hecho porque estáis en ‘Got Talent: All Stars’, aquí todos lo hacéis muy bien. Pero yo espero más y la gente en su casa espera más».

Pero lejos de quedarse ahí, Risto Mejide también tuvo unas palabras para su compañera del jurado: «¡Me impacta mucho que digáis que parece impresionante cuando eres la veterana de ‘Got Talent’ de este país!». A lo que la cantante le replicó: «Precisamente porque soy la veterana, a mí me ha sorprendido y me han encantado. Me ha gustado mucho. Por qué les voy a decir algo negativo si no es verdad».

La discusión de Risto Mejide y Edurne en #GTAllStars3: “La crisis de los ocho años” 🤣 https://t.co/tnr9D0aTl1 — Telecinco (@telecincoes) April 29, 2023

Risto Mejide pulsa el botón rojo y Edurne le recrimina su actitud

Sin embargo, esta no fue la única actuación en la que ambos manifestaron sus diferentes puntos de vista. Más tarde fue Edurne la que se sorprendió con la valoración del presentador de ‘Todo es mentira’, que pulsó el botón rojo para eliminar a Duo Prime, una pareja ucraniana formada por los acróbatas Vladimir y Katerina.

«Sé que te da mucha rabia que te lo pregunte, pero en este caso te lo tengo que preguntar: ¿Por qué has pulsado el botón rojo?», le preguntó la cantante, antes de añadir: «¿No te ha gustado o es que tienes algo personal por este tipo de actuaciones?».

Risto Mejide justificó su decisión de la siguiente manera: «Espero mucho de cada uno de los números. En una audición normal no hubiera apretado el botón rojo, pero creo que en esta tenemos que exigiros mucho». Además, quiso dejar claro que no tiene ningún tipo de animadversión por este tipo de actuaciones: «Le he dado un botón dorado a un número de acrobacias, y tú lo has visto. Soy capaz de llevarme la contraria continuamente». Pero no logró convencer a la cantante: «Me parece injusto. Lo que acaban de hacer es de otro mundo», sentenció.