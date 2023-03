El tema «impronunciable» que Edurne declinó de raíz a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Edurne visitó ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos para presentar su tema ‘Fresas y champan’, un adelanto del que será su nuevo disco. Pero hubo un comprometido tema que la cantante evitó tratar

Con motivo del día de la mujer, este próximo miércoles 8 de marzo, esta semana ‘El Hormiguero’ estará protagonizado solo por mujeres. Este lunes ha sido la cantante Edurne la que ha visitado el programa de Pablo Motos en Antena 3 para promocionar su tema ‘Fresas y Champán’, un adelanto de su nuevo disco, que verá la luz próximamente.

La artista comenzó su charla con Motos hablando del curioso videoclip de la canción, que ha indignado a Trancas y Barrancas, las famosas hormigas del programa. «Un momento, Pablo, ¿a ti no te ha indignado este videoclip?», preguntaba Trancas, visiblemente enfadada. «A mí me ha indignado mucho», añadía Barrancas, antes de proceder a explicar el motivo de su enfado: «O sea, Edurne, haces una fiesta con muñecos… ¿y a quién no has invitado?».

La juez de ‘Got Talent’, siguiendo con la broma, les pedía perdón ante tal fallo: «Muy feo por mi parte. Lo siento, pero como es la primera de muchas, en la siguiente solo nosotros». Sobre el videoclip, la cantante explicó que «quería transmitir aquello de que solo tienes que arreglarte cuando quedas con alguien o que tienes que hacer una fiesta siempre con gente…». Además, explicó que las personas que están bajo las máscaras «son mis músicos de gira, aunque no les avisé de que iban a salir así».

Todo iba bien hasta que, en un momento de la noche, Pablo Motos le dio por abrir dos temas que a Edurne no le hicieron demasiada gracia. El primero fue el del Benidorm Fest y Eurovisión, festival el en que ella participó en 2015. «¿Qué consejo le darías a Blanca Paloma?», quiso saber el presentador. A lo que Edurne contestó: «Que sea una burbuja, que hay gente maravillosa que vive Eurovisión de una forma sana, pero es verdad que la gente va a criticar todo. Mi consejo es que haga lo que ella quiera hacer, que defienda la canción como lo sabe hacer y que se olvide de todo».

El polémico tema que la cantante se negó a tratar: «Eso es impronunciable»

Pero un tema bastante más comprometido fue el relacionado con Manchester, ciudad en la que vive a caballo con Madrid. El comunicador recordó una anécdota durante la visita de la cantante al programa en el año 2015. «Me han dicho que es más fea Manchester que una nevera por detrás…», le espetó en aquel entonces. Aunque ella intentó salir al paso reconociendo que «muy bonita no es, la verdad es que no. Hay que buscar los sitios concretos». Algo que no sentó nada bien a los aficionados del Manchester United, equipo en el que juega su chico, David De Gea.

Al volver a sacar a colación el tema, Edurne le cortó de raíz, evitando así entrar en polémicas: «Es precioso, Pablo. Es muy bonito. Mira que todavía a día de hoy alguno me lo recuerda». Pablo Motos volvió a insistir en que es una ciudad fea, pero ella se negó a seguir con el tema: «No lo vamos a decir, eso es impronunciable».

Por su parte, las hormigas quisieron saber cómo era la gastronomía británica, echando todavía más leña al fuego. La invitada, saliendo al paso, ensalzó uno de los platos más típicos: «Los fish and chips me encantan». Más se explayó al ser preguntada por cómo es vivir entre dos ciudades: «Para mí ya era un caos, pero encima con la niña… Al final es tener cosas en los dos sitios, aunque hay cosas que no vas a comprar dobles». Sobre su hija, a Edurne se le cae la baba, asegura que tiene «una personalidad tremenda» y que es «un terremoto».