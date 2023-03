Las redes se ceban con Pablo Motos por lo que hizo en la entrevista a Bosé en ‘El Hormiguero’

La audiencia de ‘El Hormiguero’ ha criticado que Pablo Motos se haya centrado solo en Miguel Bosé, pasando por alto la invitación del actor José Pastor.

Miguel Bosé y José Pastor eran los invitados de ‘El Hormiguero‘ de este miércoles 1 de marzo. Su visita al espacio de Pablo Motos tenía como objetivo promocionar la serie ‘Bosé’, basada en la vida del cantante, que se estrenará el próximo viernes. Sin embargo, la evolución de la entrevista creaba un fuerte malestar entre los espectadores del programa.

Como era de esperar, la entrevista empezaba con la promoción de la serie. Ante la pregunta de Pablo Motos sobre si lo que se veía en la serie era todo verdad, Miguel Bosé contestaba: «Sí, es totalmente de verdad. Los guionistas me han preguntado por el contenido que iban a fabricar. Yo les conté con pelos y señales todo, por lo que tienen una base totalmente fidedigna. Yo creo que es un pedazo de serie, que está muy bien hecha y muy bien actuada».

Miguel Bosé y @JosePastorr_ nos presentan “Bosé”, una serie sobre la vida del cantante que se estrena en @SkyShowtime pasado mañana #BoséPastorEH pic.twitter.com/LyBBczIDSi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

Por su lado, José Pastor explicaba lo complicado que había sido para él ponerse en la piel de Miguel Bosé: «Yo era como más rígido y él tiene como una cosa más limpia y suave en el movimiento. Yo tuve que robar eso, y luego para quitármelo… me costó, me quedé con ello«. Sin embargo, el joven logra hasta la voz del cantante. «Cuando me pasaron una maqueta de José cantando dije: ‘Esto ya lo tengo escuchado, si soy yo cantando’. Y me dijeron: ‘No, es José Pastor’. Y dije: ‘Wow'», ha narrado Bosé.

Sin embargo, la entrevista acababa derivando a la vida de Miguel Bosé y se dejaba lado de lado a José Pastor. Y es que el hermano de Lucía Dominguín no tenía reparo a la hora de hablar de su bisexualidad: «En mi casa no había ese tipo de problemas, pero en la discográfica no querían que lo dijera. En aquella España todavía esas cosas no se podían hablar abiertamente. Era un suplicio, yo cuando salía los viernes siempre pillaba cacho, ya fuera de un lado o de otro. Al final tenía que mentir. Viví mucho de espalda a uno mismo, me decían que tenía que fingir. Era horrible«.

Miguel Bosé se pronunciaba sobre la difícil relación con su padre: «Al principio era mala, no me quería, pensaba que yo no era un heredero digno y me trataba feo. Pasado el tiempo decidí yo forzar el encuentro y ahí descubrí un hombre que no se correspondía para nada con el que había conocido. Era un hombre con una ternura increíble, de una calidez increíble, divertido hasta más no poder, un hombre brillante, rápido. Era fascinante».

Y, como no, Pablo Motos tenía que preguntarle sobre su polémica sobre el coronavirus. «De lo que tenemos que hablar es de libertades. Yo emití mi parecer. No pasa nada, tú te vacunas, yo no me vacuno… Hay espacio para todos. Con un solo tuit me puse en contra a todos los partidos políticos. Yo pensé: ‘Ahí os quedáis’. Cerré mis redes sociales y que cada uno hiciese lo que le diera la gana», explicaba el cantante.

"¿Cómo viviste la controversia del COVID?", Miguel Bosé contesta #BoséPastorEH pic.twitter.com/1lGehbKp8Q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

Las redes cargan contra Pablo Motos y ‘El Hormiguero’

La actitud de Pablo Motos durante la entrevista ha creado gran indignación en el público, que no entiende que se diera tanto protagonismo a Miguel Bosé y se dejara de lado a José Pastor. Y así lo han plasmado en las redes sociales, donde no han entendido la relevancia de la entrevista al cantante, que hace promoción de la serie hablando de su vida.

#BoséPastorEH Pablo Motos, si solo querías entrevistar a Miguel Bosé tenías que haberle citado solo a él. Que falta de respeto hacia José Pastor. — Estherlomar (@estherlomar) March 1, 2023

No se para que han llevado al chaval que interpreta a Miguel Bosé si le están ignorando mazo, una pena la verdad porque para la de gilipolleces que dice Miguel… #BoséPastorEH — Santi Cano (@santycano) March 1, 2023

Por qué estáis ignorando a Pastor ?!? Ni le enfocáis !! Queremos saber más de él #BoséPastorEH pic.twitter.com/km8jTxChBq — aquienleimportaloqueyohaga (@aquienl09400722) March 1, 2023

Jose Pastor es ese amigo que ha traído tu amigo porque no tenía plan y le preguntas para integrarlo, pero no… #BoséPastorEH pic.twitter.com/M42peNbMHR — C0MENTAT0R (@C0MENTAT0R) March 1, 2023

#BoséPastorEH Al pobre Pastor Pablo Motos lo ha ignorado.Que Bosé hablase de su relación con las drogas en prime time no me parece que https://t.co/1YqYSnSs3s de visionario y de supermegaguay. — mariaunica (@mariaunica02) March 1, 2023

Yo soy José Pastor y me levanto y me voy… qué grosería. #bosepastoreh — ComentoxAquí (@comentoxaqui) March 1, 2023

#BoséPastorEH PASTOR NINGUNEADO por Pablo Motos. Que penosa tu entrevista Pablo Motos, en cuadro solo salís tú y Bose y al chaval ni puto caso — •🇪🇸• (@AnaPGali) March 1, 2023

Pues Bosé también está hablando de lo del Covid… qué maravilla como invitado hoy. Eso si, Pastor el pobre está ignoradisimo #BoséPastorEH — Petronila (@petronila_madr) March 1, 2023

El pobre Jose Pastor (@JosePastorr_) durante la entrevista a Miguel Bosé de hoy en El Hormiguero. #BoséPastorEH pic.twitter.com/pu1IUN4ouX — Carolina (@lumus_86) March 1, 2023

A Jose Pastor lo han llevado para rellenar la mesa no? #BoséPastorEH — Fati (@fati_tinoco) March 1, 2023

Mira que me gusta el hormiguero pero es que Bosé me está aburriendo lo más grande. QUE TAMBIÉN HA IDO JOSE PASTOR. que se va a dormir la criatura #BosePastorEH pic.twitter.com/Ogt7joPMm6 — Noa50 (@Noa5010) March 1, 2023

Vaya falta de respeto hacia el actor José Pastor… ¿van a presentar una serie o a hablar sobre lo que se lleva hablando ya durante años sobre Miguel Bosé? Las entrevistas (a MB) ya aburren #BoséPastorEH — Blanca Córcoles Mtnz (@BlancaCorcoles) March 1, 2023

🗣 menos bosé y más pastor #bosepastoreh — ⸝⸝˃ㅅ˂⸝⸝ 💕 Cz ✶ 𝚖𝚟𝚛 ✶ (@popsiclecatz) March 1, 2023

El pobre Pastor está de adorno #bosepastoreh — Morticia (@Mis_Tulipanes) March 1, 2023