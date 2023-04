Tinet Rubira se refiere en estos abiertos términos a Risto Mejide: «Te duele si…»

Hace unos días, Risto Mejide recordaba su etapa como jurado de ‘Operación Triunfo’ en su reencuentro con Esther Aranda en ‘Viajando con Chester’. El presentador le pedía perdón a la concursante de ‘OT 2008’ reconociendo que se había pasado con ella. Pero además, el que fuera jurado del talent no dudó en decir que «odiaba el programa» y quiso cargárselo y se enfrentó así a los productores del formato.

Ahora, ha sido Tinet Rubira el que ha recordado como conoció a Risto Mejide y cómo se produjo su fichaje por Gestmusic. Así, el directivo de la productora de ‘OT’ y ‘Tu cara me suena’ ha recordado que el presentador empezó siendo jurado en un talent que fracasó en Antena 3.

Tinet Rubira visitaba este martes ‘La ventana‘ de la Cadena SER para hablar con Carles Francino y Mariola Cubells durante la sección dedicada a la televisión. Lo hacía para hablar del regreso de ‘Tu cara me suena’ a Antena 3 y para hacer balance de su trayectoria.

Y es que Tinet Rubira puede estar orgulloso de haber tenido dos grandes éxitos en su trayectoria. El primero de ellos fue ‘Operación Triunfo’ en 2001 y casi diez años después llegó el segundo formato de éxito: ‘Tu cara me suena’. No obstante, tal y como él mismo reconocía también ha tenido grandes fracasos. Y en uno de ellos fue donde conoció a Risto Mejide.

Fue en el programa ‘El invento del siglo’, un talent que buscaba al mejor inventor, que no pasó del primer programa en Antena 3. «Teníamos que hacer 3 o 4 especiales y no pasamos del primero. Aquí fue donde conocí a Risto. Me hacía falta alguien que juzgara a los inventores desde el punto de vista del marketing. Llamé muchas puertas y un profesor de universidad me recomendó a un ex alumno que era Risto Mejide», empezaba a recordar Rubira.

«Le hice la entrevista un día a las 9 de la mañana y me gustó tanto Risto, que le pregunté qué hacía a las 12. Y a las 12 cogimos un avión los dos a Bilbao para grabar», proseguía contando el productor. «Fue un fracaso porque los inventores eran buenísimos, quisimos reproducir lo que hacían los inventores en un plató y al sacarlos de su habitat se cortaron», explicaba sobre este tropiezo.

«No funcionó pero me llevé a tres amigos que eran el jurado, Pilar Jericó y Risto Mejide, que es el más mediático», aseveraba Tinet Rubira. «Risto es el examinador por excelencia. Yo me lo imagino mirándome, tiene un poder en eso», le advertía entonces Carles Francino.

Tinet Rubira da la cara por Risto Mejide

En ese sentido, Tinet Rubira no se cortaba al hablar de Risto Mejide. «Tenía la virtud de que le podía decir a alguien, lo más difícil siempre es decirle a alguien el error o lo que hace mal delante de él, y yo no te digo crudo, sino ser directo. Pero él tenía esta habilidad, venía alguien con un invento y él le decía yo esto ya lo he visto o les decía muy bien pero esto es muy feo y no lo vas a vender en la vida», defendía el productor.

«El estilo de Risto es crudirecto», se atrevía a señalar entonces Francino. A lo que Tinet Rubira finalmente añadía que «luego es lo que todos pensamos en casa, pero te duele si se lo dicen de manera tan cruda». «Que esa era la mayor crítica que se le hizo a Risto en ‘Operación Triunfo’. Todos pensaban que tenía razón pero era muy duro. Aunque ahora con la edad se ha ido ablandando», sentenciaba.