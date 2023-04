Anabel Pantoja impone (y no es para menos) con su amenaza tras lo dicho por Yulen Pereira

Anabel Pantoja era una de las mujeres más buscadas después de que Yulen Perira concediera una entrevista en la que no salía bien parada. El esgrimista señalaba la peor cara de la que fuera colaboradora de ‘Sálvame‘, por lo que la reacción de la influencer era la más esperada.

En la presentación de su nueva marca, la joven ha dado la cara ante distintos medios a los que declara estar «bien». Aunque se ha negado a hablar de su vida privada tras las demoledoras declaraciones de Yulen, ha soltado lo que ha parecido una seria advertencia al esgrimista: «Las cosas con las que no me encuentre bien, ya irán por otro lado y donde tengan que ir, porque por supuesto no me voy a quedar callada ni quieta«.

Asimismo, la influencer ha confesado haber empezado a ir a terapia para gestionar todas las emociones a las que tiene que hacer frente durante los últimos meses: «Lo hago por mí, segundo, por mí, tercero, por mí y cuarto, por mi madre. Una vez que me encuentre, aunque me encuentro bien, estoy en un punto en el que tenía que estar. No me cambio por nada».

Precisamente es su terapeuta quien le ha prohibido ver la televisión o leer lo que se escriba sobre ella o su vida privada: «Me ha recomendado que no vea la tele, que no vea las cosas que se dicen de mí, que por supuesto, estoy en contra». No obstante, Anabel Pantoja es consciente de su posición y del negocio al que pertenece: «Tengo que respetarlo porque soy un personaje público». Aunque la sobrina de la tonadillera advierte: «A partir de ahora no me voy a quedar quieta y voy con todas las consecuencias. Lo siento. He sido bastante generosa».

Sobre su vuelta a la televisión con programa propio, Anabel Pantoja ha declarado: «Estoy esperando a escuchar cualquier tipo de opinión. Aceptaré todas las críticas. Estoy feliz con el reto, estoy representando mi archipiélago que es Canarias. Estoy superbién allí. La verdad que estoy muy emocionada y que el estreno guste. Se anunciará el estreno dentro de nada».

Eso sí, se ha visto obligada a aclarar que no va a entrevistar a famosos como ha salido publicado: «No es así. Tú vas a conocer la isla de La Palma por mí. Pero no quiero adelantar mucho, pero no se basa en entrevistas, se basa en Anabel, que no ha conocido La Palma ni El Hierro». Y también ha aclarado donde se va a emitir el formato: «En Televisión Canarias, donde se merece estar».