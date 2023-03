Yulen Pereira sorprende al hablar de tal modo sobre Anabel Pantoja tras su ruptura

Hace unas semanas salía a la luz la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Al parecer, él había sido el que habría decidido romper con la influencer tras el regreso de ésta de la gira americana de su tía, Isabel Pantoja. Pronto no tardaron en surgir rumores sobre el motivo de esta inesperada separación. Ahora, semanas después de aquello, cada uno sigue con su vida.

Mientras Yulen sigue volcado en sus compromisos deportivos, Anabel se encuentra disfrutando de unos días de relax en Sevilla. Nada más aterrizar en Madrid procedente de argentina, donde ha estado compitiendo, el esgrimista ha hablado con la prensa sobre cómo es su relación actual con la excolaboradora de ‘Sálvame’.

Según ha reconocido, habla con frecuencia con la influencer. De hecho, ha hablado con ella después de que estallara en sus redes sociales. Una actitud que Yulen no ha dudado en defender: «Es normal. Anabel siempre está bajo presión mediática toda la vida y sé lo que es porque lo he vivido y es terrible. La entiendo mucho, hablé con ella y, bueno». Respecto a cómo es su relación en estos momentos con la sobrina de Isabel Pantoja, el esgrimista ha reconocido que «estamos bien». Esto pone de manifiesto que, pese a que ambos hayan decidido tomar caminos separados, el cariño sigue estando muy presente.

Yulen desmiente su tonteo con Cristina Porta

Por otro lado, también ha querido desmentir que su madre, Arelys, quien se encuentra en estos momentos concursando en ‘Supervivientes 2023’, estuviera al tanto de su ruptura con Anabel antes de partir hacia Honduras. «Eso es mentira», ha sentenciado. Además, cree que su madre se tomará «mal» su separación.

Tras saltar a la luz la noticia de la ruptura, se especuló mucho sobre la posibilidad de que Yulen hubiera sido infiel a Anabel. Incluso se ha llegado a comentar en los últimos días su supuesto tonteo a través de las redes sociales con Cristina Porta. Algo que él también desmiente categóricamente: «Pero no hay nada más, ¿no? No, o sea, es que cada semana me sacan una novia nueva así que la semana que viene será una más. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto».

Por último, a la pregunta de si le gustaría rehacer su vida, Yulen confiesa que en estos momentos, «me apetece vivir, estar feliz, centrarme ahora mismo y eso es lo importante».