Las pistas que destapan la relación entre Yulen Pereira y Cristina Porta tras romper con Anabel

Hace unas semanas ‘Fiesta’ daba la noticia de la ruptura entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja. El esgrimista esperó a que su chica llegase de acompañar a su tía, Isabel Pantoja, durante su gira americana, para anunciarle que había decidido poner punto y final a su relación. Lo que dejó en shock a la influencer, que no se lo esperaba para nada.

Mucho se ha hablado desde entonces sobre los posibles motivos de la ruptura. Unos dicen que Yulén tuvo un affaire con la modelo Melania Puntas, mientras que otros que fue ella la que se mostró interesada en el fisioterapeuta de su tía, quien las acompañó durante la gira. Pues bien, este jueves, 23 de marzo, Alonso Caparrós ha soltado una nueva bomba en ‘Sálvame’: Cristina Porta estaba acercándose mucho al ex de Anabel Pantoja. Ambos se habían seguido recientemente en Instagram y se estaban intercambiando mensajes.

«Anabel no sería la única que está tonteando. Hay un tonteo incipiente que puede ser el principio de una gran amistad. Yulen se ha puesto en contacto, ha empezado a seguir y ha lanzado algún que otro mensaje a alguien de este programa. Y ese alguien es Cristina Porta», aseguraba el colaborador.

La reacción de Cristina Porta a su supuesto acercamiento a Yulen

La aludida, que estaba sentada a su lado, negaba dicha información: «Lo del mensaje y eso te lo has inventado tú». Aunque sí que ha confirmado que se han empezado a seguir en Instagram. Eso sí, después de que Yulen Pereira rompiera con Anabel. Sin embargo, cuando María Patiño le ha pedido que le enseñara la conversación en blanco que, según ella, tiene con el deportista, ya que asegura que no se han escrito, Cristina Porta se ha negado.

«Simplemente nos hemos seguido y ya está», ha insistido la colaboradora. A la pregunta de quién dio el primer paso, ha respondido: «Creo que me siguió él y luego le seguí yo». No ha sido una tarde fácil para la exconcursante de ‘Secret Story’, pues a estas informaciones hay que sumar una gran bronca que ha protagonizado con Kiko Matamoros.

El colaborador ha acusado a Cristina Porta de estar detrás de las filtraciones sobre su supuesta vida amorosa. Algo que ha enfadado mucho a su compañera, dando pie a una fuerte discusión en la que se han intercambiado graves insultos y acusaciones, como «sinvergüenza», «oportunista» y «casposo». «Las no noticias las quieres convertir en noticias», le ha espetado Matamoros. La discusión ha ido subiendo de tono de tal forma que, finalmente, las presentadoras, Adela González y María Patiño, se han visto obligadas a intervenir.

Cristina Porta en ‘Sálvame’

Yulen Pereira explica el motivo por el que se ha alejado de la televisión

Yulen Pereira, quien está actualmente en Buenos Aires para participar en la Copa del Mundo de esgrima, ha concedido una entrevista a ‘Relevo¡’ para hacer balance de su paso por la televisión. En ella, ha explicado por qué decidió aceptar la oferta de ‘Supervivientes’ y el motivo por el que decidió alejarse de los platós.

«Doy gracias por la oportunidad que me ha dado la televisión para exponerme un poco más, ser una figura más pública y que la gente pudiera conocer un poco más a Yulen y a la esgrima. Creo que es algo positivo para ambas partes, tanto para mí como para mi deporte», asegura el exnovio de Anabel Pantoja.

Sobre si aceptó la oferta de participar en el reality por dinero, él ha querido dejar claro que no: «Estaba en ese momento de mi vida en el que estaba un poquito quemado con la esgrima, con la federación, con el ambiente, las rutinas… Entonces, era el momento de cambiar. Estaba muy quemado con todo y el tren pasa una vez».

Aunque también reconoce que no hubiera participado en el programa si no hubiera tenido una compensación económica y ha hablado de la diferencia abismal que existe entre el sueldo mensual de un esgrimista con el que puede percibir alguien que participe en un reality. «No tiene nada que ver. Es el día y la noche. Un esgrimista que esté entre los diez mejores del mundo puede estar ganando entre 1.400 y 2.000 euros al mes. A la televisión le puedes sumar, no sé, ¿un cero más? O sea, 15.000- 20.000 euros. Y estoy hablando de los mejores del mundo, porque un campeón de España puede ganar cero euros», asegura Yulen Pereira.

Pero, ¿por qué ha decidido alejarse de la televisión? Él responde con total sinceridad: «Porque no me hace feliz, no me llena. No soy yo. Lucho por mis sueños y no me motiva hacer otra cosa ahora mismo que no sea esgrima. No todo es dinero», sentencia.