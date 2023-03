La periodista Leticia Requejo ha profundizado en ‘El programa de Ana Rosa’ en los motivos de la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Este fin de semana saltaba la bomba: Yulen Pereira y Anabel Pantoja habían roto esa relación aparentemente idílica que había comenzado en ‘Supervivientes’. y sobre ello han ofrecido varias claves en ‘El programa de Ana Rosa‘ este lunes. Un amigo del esgrimista puso al programa ‘Fiesta’ sobre la pista a tenor de los últimos movimientos de la pareja.

Anabel Pantoja regresó la pasada semana de América, donde ha estado acompañando a su tía Isabel Pantoja en su gira al otro lado del charco, pero Yulen no fue a recogerla. Algo que hizo saltar las alarmas de la prensa. Al ser preguntada por él y sus últimos triunfos deportivos, la sobrina de la tonadillera parecía muy compungida.

Para no alimentar los rumores, aseguró que había quedado con Yulen Pereira para comer, pero por más que los reporteros la siguieron tal reencuentro nunca se produjo. El magacín de Emma García buscó la versión del propio protagonista para que dilucidara si era cierto o no que había roto su relación con Anabel Pantoja. Y lejos de desmentir estos rumores, prefirió dar la callada por respuesta: «No voy a contestar. Sabéis que no os voy a contestar».

No obstante, la reacción de Yulen era bien distinta cuando era abordado por la calle y los periodistas le planteaban si era verdad que esa ruptura era una consecuencia de una infidelidad por su parte: «Se habla de infidelidad, de una tal Melania, no sé si quieres aclarar algo, si estabais en crisis…». Al escuchar esta frase, el deportista ha mirado a la cámara y sí ha respondido: «¡Dejad de inventaros las cosas, por favor!». Una secuencia que ha emitido ‘El programa de Ana Rosa’.

Además, y acto seguido, la reportera y colaboradora del magacín matutino, Leticia Requejo, ha entrado en escena para dar algunas claves de esa separación tan inesperada. La joven, que ha podido hablar con Anabel, ha destapado que «la decisión la toma Yulen, es una decisión bastante meditada y esto llama mucho la atención siendo una decisión que él toma con bastante tiempo». Al parecer, eso llevó a Pantoja a preguntarse por qué lo hacía ahora y no antes de irse a la gira de Estados Unidos.

Pues bien, según se ha desvelado en ‘El programa de Ana Rosa’, el motivo que el esgrimista le dio a la influencer es que «ya no siente lo mismo». Además, sobre el momento de la ruptura, la Leticia ha apuntado: «La conversación se mantuvo aquí. De hecho, mientras estaba en Estados Unidos ellos hablaban varias veces. Tanto es así que se intercambiaban mensajes y ella le compra regalos (a Yulen)».

«La sorpresa llega cuando ella aterriza, come con todo el equipo del deportista y, cuando se quedan solos, Yulen le comunica su decisión a Anabel», ha proseguido la periodista. En cuanto al estado de la andaluza ante tal bofetón de realidad, Requejo ha asegurado que «ella está bien, tocada, pero como dice ella ‘por lo menos sigue viva’. Hundida no está».

Para terminar la explicación, la citada reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha enfatizado que «ni ella ni el entorno me hablan de terceras personas». «Y si la infidelidad de Yulen fuese verdad, ella está en un modo que no le interesa nada, no quiere saber nada del concurso de su suegra en ‘Supervivientes'», ha subrayado.

Por otro lado, Pepe del Real ha puesto la guinda aportando otro dato más que es inapelable. «Yulen dice que dejemos de inventarnos las cosas, pero oye, Anabel ha hablado con este programa y confirma la ruptura», ha exclamado. Al hilo, el colaborador ha detonado la bomba y ha revelado sobre Melania, el posible nuevo amor del deportista, que estuvieron cenando juntos y que «parece que hubo beso».