Pipi Estrada pudo entrevistar a Yulen Pereira para ‘Sálvame’ tras su inesperada ruptura con Anabel Pantoja.

El pasado viernes, Yulen Pereira viajó hasta Budapest (Hungría) por motivos profesionales. Y hasta allí se desplazó Pipi Estrada para poder charlar con él para ‘Sálvame’ sobre su ruptura con Anabel Pantoja. En pleno Grand Prix, el esgrimista sacó unos minutos para contestar a las preguntas del veterano periodista deportivo, que se han podido ver este martes, 14 de marzo, en el programa vespertino de Telecinco.

Pese a la ruptura, Yulen reconoce estar «bien» y lo único que desea es que Anabel «sea feliz»: «Yo quiero que ella sea feliz. Creo que ella también quiere que yo lo sea. No nos vamos a llevar lo malo. Nunca me vais a ver insultar a nadie ni criticar a nadie. Yo respeto a todos y solo pido que me respeten a mí y a mi expareja».

Pipi Estrada entrevista a Yulen Pereira para ‘Sálvame’

Cuando creía que no le grababan, Yulen se ha explayado de lo lindo

Sin embargo, ha sido cuando creía que las cámaras ya no estaban grabando, cuando el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha dejado unos titulares mucho más jugosos: «A mí todo esto me afecta. Son decisiones duras y momentos complicados. He vivido cosas que creo que no me merezco. Son cosas que me afectan y que son mentira», decía Yulen Pereira, haciendo referencia a los que aseguraban que había sido infiel a Anabel Pantoja.

Muy conciliador, reconocía que «entiendo vuestro curro, pero yo también tengo familia y un honor. He tenido que aguantar que digan que he sido infiel tres meses… Yo nunca he faltado el respeto a nadie. La gente me ha machado sin conocerme. No he hecho nada a nadie». Aunque admite que muchas veces ha querido romper su silencio para decir a sus retractores que son «unos hijos de puta», ha optado por no faltar el respeto a nadie.

«No estoy aquí para hablar de Anabel. No te voy a contar lo que ha sucedido ni el porqué ni el cómo. Ha pasado lo que ha pasado y quiero que se me respete», insistía Yulen Pereira, quien, antes de despedirse de Pipi Estrada, lanzaba una última y demoledora frase: «Nadie es más que nadie y nadie es menos. Ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos». ¿Para quién ira dirigida? ¿Qué tendrá que decir Anabel Pantoja al respecto?