Belén Esteban, sin miramiento con lo que insinúa de Yulen Pereira tras romper con Anabel

Belén Esteban ha salido en defensa de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ tras destaparse una supuesta infidelidad de Yulen Pereira mientras ella estaba con su tía de gira por América

El pasado fin de semana a la redacción del programa ‘Fiesta’ llegó una noticia bomba: Yulen Pereira y Anabel Pantoja habrían roto su relación. Era, además, un amigo de él quien ponía en alerta al programa de Telecinco. Apenas unas horas después, se confirmaba la ruptura y no solo eso, sino que, se especulaba con que el motivo habría sido una supuesta infidelidad de Yulen mientras su chica estaba acompañando a su tía, Isabel Pantoja, en su gira americana.

Este lunes, 6 de marzo, en ‘Sálvame’ han tratado la noticia y Belén Esteban, gran amiga de Anabel Pantoja, no dudaba en salir en su defensa. Y lo ha hecho lanzándole un demoledor dardo al esgrimista. «No voy a traicionar a mi amiga», ha comenzado diciendo, antes de añadir: «Lo único que voy a decir es qué pena que cuando una persona da tanto por amor, no se la valore o que se piensen otras cosas. No voy a hablar nada de lo que he hablado con Anabel, que lo sé todo. Pero como amiga puedo decir que a veces es mejor estar sola que mal acompañada«.

El consejo de Belén a su amiga tras la ruptura con Yulen Pereira: «Que mire por ella»

Sobre la relación de los exconcursantes de ‘Supervivientes 2022’, la colaboradora deja claro que sí que se la creyó: «A Anabel me la creí siempre. Yo estuve con Yulen… Cuando he estado con él me ha tratado fenomenal, pero sé cosas que no voy a contar. En el amor hay que arriesgar, y a veces arriesgar no supone nada. Deseo que mi amiga Anabel esté feliz».

«El único consejo que le he dado a mi amiga es que mire por ella. Mi amiga Anabel ha estado un mes trabajando, no ha estado de fiesta. Qué bonito que des todo por una relación y cuando llegas te encuentras con cosas que no te gustan. ¿Sabes qué pasa? Que a veces te cansas de tanto tirar», se quejaba la de Paracuellos, que concluía diciendo que «uno nace para ser feliz».

La opinión del resto de colaboradores de ‘Sálvame’ sobre la ruptura

Que la colaboradora iba a defender a muerte a Anabel Pantoja era algo más que evidente. Ya en la mañana de este lunes, poco después de que saltase la noticia de la ruptura, le ha querido mandar un cariñoso mensaje a través de sus historias de Instagram. «Mi amiga Anabel, no te imaginas lo que te quiero», escribió Belén, junto a varios emoticonos en forma de corazón y sobre una foto en la que aparece la influencer dando un tierno beso a su amiga.

Historia de Belén Esteban en Instagram

Rafa Mora, por su parte, se ha mostrado muy crítico con la sobrina de Isabel Pantoja. Algo que tampoco extraña en absoluto, pues siempre lo ha sido: «Es una chavala muy posesiva. Tiene que ser complicado convivir con Anabel Pantoja. A veces es insoportable. En su día se entendió que se separara de Omar Sánchez porque no estaba enamorada. Ahora tampoco vamos a dilapidarlo a él por no querer estar con ella».

Laura Fa opinaba lo siguiente: «Yo no digo que no estuvieran enamorados y fascinados, pero se le ha pasado el amor, muchas veces las rupturas son difíciles. La gente las hace mal y él lo ha hecho mal, porque qué necesita de buscarse un piso».

Mientras que a Gema López, no le sorprende la ruptura, ya que, según ella, es algo que le puede pasar a cualquier pareja. Pero sí le sorprende «la forma» y es que cree que lo fácil era vivir juntos «la luna de miel» pero no el día a día.