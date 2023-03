Belén Esteban abandona de urgencia ‘Sálvame’ por un percance de salud en directo

Belén Esteban sufría una bajada de azúcar en pleno directo en ‘Sálvame’ y pedía la ayuda del equipo.

Como era de esperar, ‘Sálvame‘ ha arrancado este lunes el programa haciéndose eco de la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. El programa presentado por Terelu Campos recordaba todo lo que se dijo en ‘Fiesta’. Todos se mostraban muy críticos con Yulen Pereira y la que más Belén Esteban, que no dudaba en dar la cara por su amiga Anabel Pantoja.

Sin embargo, en pleno speech sobre Anabel Pantoja, Belén Esteban sufría un pequeño percance en pleno directo al pitarle la bomba de azúcar. Por ello, la colaboradora no dudaba en paralizar su discurso para pedir por favor que le llevaran un sobre de azúcar.

«¿Por favor me podéis traer un sobre de azúcar?», pedía Belén Esteban mientras se metía de nuevo la bomba de la insulina en el pecho. «Se acaba de medir el azúcar Belén», explicaba Terelu Campos a los espectadores para que no se preocuparan.

Justo después era la propia Belén Esteban la que trataba de tranquilizar a todos. «No, la bomba que me pita. No hay problema, solo que me está pitando la bomba porque me está bajando el azúcar», explicaba la colaboradora mientras seguía con su discurso sobre la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Poco después, se veía como un compañero del equipo de ‘Sálvame’ le llevaba un sobre de azúcar y como la colaboradora bebía un vaso con agua con azúcar para que así le subiera. No obstante, minutos después al volver de publicidad se veía como Belén desaparecía del plató y se escuchaba decir por el micrófono abierto que se había hecho la prueba y estaba preocupada.