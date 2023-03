‘La Isla de las Tentaciones’ castiga a Elena y ella toma una decisión que le cuesta su futuro

Sandra Barneda le ha comunicado a Elena las consecuencias de no asistir a las anteriores hogueras de ‘La isla de las tentaciones 6’

Las hogueras de ‘La isla de las tentaciones 6’ vuelven a convertirse en el plato fuerte de la nueva entrega emitida en Telecinco. En esta ocasión, Elena se ha reincorporado junto a sus compañeras para visualizar las imágenes más críticas de su pareja en Villa Playa.

Sin embargo, ésta no ha podido verlas debido a que la organización del programa se lo ha prohibido a consecuencia de su baja en las anteriores hogueras. A pesar de ello, la joven no se ha quedado callada. De hecho, ha dado un paso más allá y ha solicitado una hoguera de confrontación con David con los riesgos que eso conlleva.

«Ver imágenes es lo que me desestabiliza», ha comentado antes de empezar a visionar imágenes. Al ser preguntada por Sandra Barneda sobre si su pareja podría recapacitar, ésta ha respondido: «En ningún momento se ha arrepentido e incluso va a más». Tras esta primera toma de contacto, la presentadora le ha trasladado un importante mensaje por parte de la dirección de ‘La isla de las tentaciones 6’.

«Conoces perfectamente las normas y aún así decidiste saltártelas y no acudir a la pasada hoguera. Esto tiene sus consecuencias: hoy no vas a ver imágenes de David, pero dada la importancia de lo ocurrido serán tus compañeras las que vean unas imágenes únicas. Te voy a pedir por favor que me acompañes», han sido las palabras de Sandra.

Antes de abandonar su silla en el set de las hogueras, Barneda le ha preguntado qué cree que será lo que verán sus compañeras. Visiblemente apenada, ésta ha contestado: «Pues que se está enamorando. No estoy preparada, pero si así es, abriré más los ojos aún».

Una vez que Elena se ha apartado del grupo, ‘La isla de las tentaciones’ ha emitido las imágenes del cara a cara entre la madre de la joven y David. Un encontronazo que no ha dejado a nadie indiferente. «Madre mía, tu madre es lo máximo. Le han puesto las imágenes a tu madre y tu madre le ha dicho que ha cambiado a una Barbie por una muñeca chochona… A este chaval le faltan dos vueltas», han sido algunos de los comentarios de sus compañeras, que no han parado de alabar el repaso de la madre de Elena a David. Una situación que ha fortalecido a la joven, puesto que no se ha cortado a la hora de pedir un cara a cara con él.

«Me siento fuerte viendo a mi madre que le ha dejado las cosas claras y me siento fuerte. Ha llegado el momento de que me dé las explicaciones a la cara y quiero una hoguera de confrontación. He visto todo lo que tenía que ver. Me he venido arriba. Estoy abriendo los ojos y creo que es el momento», ha comentado la joven. Por su parte, Sandra Barneda ha recogido el guante.

Por ello, le ha emplazado a la siguiente hoguera que pondrá en jaque su futuro en ‘La isla de las tentaciones 6’. Y es que, como la comunicadora ha indicado, si David no acepta esa confrontación, tanto él como Elena deberán abandonar inmediatamente la experiencia.