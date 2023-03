Nagore Robles fue una de las asistentes a los Premios Ídolo, donde habló sobre cómo está su actual relación con Sandra Barneda un año después de su separación

El pasado jueves, 9 de marzo, se entregaron en Madrid los Premios Ídolo, unos galardones que reconocen la labor de los influencers en diversos campos. Entre los asistentes al evento, se encontraba Nagore Robles, quien cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram.

Con la simpatía que la caracteriza, la que fuera presentadora de ‘Pesadilla en el Paraíso’ se paró a hablar con los medios que cubrían el evento. Los reporteros de Europa Press, no dudaron en preguntarle por su expareja, Sandra Barneda, que ha rehecho su vida junto a la bailarina Pascalle Paerel.

Nagore Robles, que siempre ha reconocido tener un gran cariño y una gran admiración por la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’, se ha deshecho en halagos hacia ella: «Yo me alegro de todo lo bueno que le pase a Sandra porque no merece menos. Sandra es maravillosa y estoy segura de que tendrá a una mujer a su lado y a su altura». Además, cree que hacen muy buena pareja, porque «es imposible no hacer buena pareja con Sandra».

Nagore se deshace en halagos hacia Sandra Barneda: «Nos queremos y nos admiramos»

Sobre cómo es su relación actual con la catalana, Nagore Robles ha dicho lo siguiente: «Nosotras nos respetamos, nos queremos, nos admiramos, y eso es importante. Y nos deseamos lo mejor». Hay que recordar que ambas fueron las presentadoras de la segunda edición de ‘Pesadilla en el Paraíso‘. Durante las conexiones del plató (donde estaba Sandra) con la granja (donde estaba Nagore), la complicidad entre ellas hacía las delicias de toda la audiencia.

Una admiración y un respeto que es mutuo, pues Sandra Barneda también habla de maravillas de la que fue su pareja durante cinco años. «Es presentadora, como yo, y como con cualquier presentadora, tenemos complicidad», aseguró la escritora en su momento. Eso si, más reacia a hablar sobre su vida privada.