El cara a cara entre la madre de Elena y David en ‘La isla de las tentaciones 6’ a consecuencia de su infidelidad ha dejado uno de los mayores momentazos.

El nuevo programa de ‘La isla de las tentaciones 6‘ ha comenzado por todo lo alto con la primera hoguera entre uno de los concursantes y la madre de hasta su entonces pareja. Es el caso de David, quien después de serle infiel a su novia, ha tenido que escuchar la reprimenda de Silvia, la madre de Elena. Un momento único que ha dejado frases para el recuerdo de las que se han hecho eco los espectadores.

Nada más llegar, la madre de Elena le ha echado en cara su actitud: «Esto no era así, le has hecho la tres cuarenta. Había que ser inteligentes. Ella no se merecía esto. Yo os tenía como la pareja perfecta, aposté por vosotros a tope. ¿A qué has venido aquí? ¿Tú sabes ella cómo debe estar?». Tras esta ristra de reproches, David le ha afeado la actitud de su hija: «Yo pensaba que estaba fatal y la he visto en imágenes y no estaba tan mal».

Un comentario que no ha conseguido achantar a Silvia, quien le ha vuelto a afear su comportamiento con una frase que ha dado mucho de lo que hablar. «Erais la pareja de la Barbie y el Ken. El Ken me deja a la Barbie y te buscas a la muñeca chochona. Osea, cambias a mi Barbie, a mi florecita, y te lías con la muñeca chochona«, le ha espetado a un David un tanto desubicado.

¿De qué lado te posicionas?

Precisamente el calificativo de «muñeca chochona» que Silvia ha pronunciado para referirse a María no ha dejado de repetirse hasta tal punto que Sandra Barneda se ha visto obligada a intervenir. «Silvia, se llama María. Ella es soltera y no tiene pareja», le ha reprochado la presentadora. «Me parece muy bien, pero como madre es normal que reaccione así», ha querido exculparse la principal aludida.

Ante ello, Sandra ha sido tajante: «Metiéndote con María no«. Una intervención que le ha forzado a Silvia a tener que dar explicaciones. «No, por supuesto que no, pero la sangre… vamos», ha proseguido diciendo. Poco después y visiblemente afectada, Silvia ha pedido disculpas entre lágrimas por dicho calificativo.

La audiencia alucina ante la intervención de Silvia

Con todo, el comentario que le ha dedicado a la tentadora de David no ha pasado inadvertido para los espectadores de ‘La Isla de las Tentaciones’. Poco ha tardado la audiencia en hacerse eco de esa frase de Silvia que ya ha pasado a ser leyenda en Twitter. «Muy fan de esta mujer«, ha apuntado un seguidor del espacio. De igual manera, otros apuntaban: «Esto no puede ser más surrealista», «no asimilo» o «reina, te amo».

