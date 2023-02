La sobrada de Isaac Torres en ‘Tentaciones’ que hace estallar a Lucía Sánchez: «¿Pero qué dices?»

Lucía Sánchez e Isaac Torres coincidieron en el plató del debate de ‘La isla de las tentaciones’ y la tensión entre ellos podía cortarse con un cuchillo

Lucía Sánchez volvió al debate de la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones‘. Pero, en esta segunda entrega, coincidió con Isaac Torres, su expareja y padre de su hija, con el que recientemente se ha rumoreado que podría haber vuelto. Lo cierto es que, al menos en el plató, la tensión entre ellos era más que palpable.

Tanto Lucía como Isaac dieron su opinión sobre los temas que han ido abordando durante el debate. Una de las imágenes que más han dado que hablar han sido las de Adrián, pareja de Naomi, haciéndose unos sospechosos tocamientos bajo la sábana. Muchos fueron los que pensaron que se estaba masturbando, pero él lo ha negado.

Isaac, más conocido como ‘el lobo’, dijo no entender la reacción de Naomi: «Ella tendría que estar orgullosa de su novio, que antes de estar con una tentación al lado de su cama se hace un Vladimir, que es lo más natural del mundo». Una reflexión que a Lucía no le hizo ninguna gracia y estalló: «Pero qué dices. Ella se está quejando porque él está diciendo: ‘no he sentido esto en mi vida’. En un día. Qué me estás diciendo».

Por otro lado, Lucía e Isaac también hablaron de sexo. Sandra Barneda le preguntó a él como es de importante en su vida el sexo. Sin embargo, fue Lucía la que contestó en su lugar que «un 200%». No obstante, Isaac replicaba con un 7. Mientras, la joven reconocía que para ella un 8. «Sí, diario», espetaba él. «Cuando hay problemas se soluciona así. Es como ‘cállate'», sentenciaba ella entre risas.