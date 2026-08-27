Beatriz Luengo se proclama ganadora de 'Maestros de la costura Celebrity' tras un duelo nostálgico de 'UPA' en TVE

Para los nostálgicos de la mítica serie de Antena 3 'Un paso adelante', la final de la segunda edición de 'Maestros de la costura celebrity' ha sido como volver 25 años atrás. Y es que Beatriz Luengo y Silvia Marty, quienes dieran vida a Lola e Ingrid en la ficción sobre una escuela de baile, se han disputado la victoria en el talent de costura de TVE.

La gran final de este miércoles, 26 de agosto, comenzaba con los cuatro finalistas (Beatriz Luengo, Silvia Marty, Mario Vaquerizo y Pau Echániz) dando lo mejor de sí para conseguir hacerse con el triunfo. Tras la primera prueba, era la actriz pelirroja la que se hacía con la chaquetilla, pasando así directamente a la prueba final. "Has hecho un gran trabajo. Relájate. Viéndote de cerca, me quedo muy contento. Es un vestido que parecía fácil y no lo era. Tu evolución ha sido increíble", le elogiaba Luis de Javier.

Pero todavía quedaba por decidir qué concursante acompañaría a la actriz en la super final. Para ello, Beatriz, Pau y Mario se trasladaban hasta la Hacienda Jacaranda para replicar tres vestidos de novia. Aunque lo que no se esperaban era que iban a tener que trabajar con los creadores originales de los vestidos que debían replicar. Era la cantante la que se hacía con la segunda chaquetilla y, por lo tanto, con el segundo puesto en la final.

Beatriz Luengo y Silvia Marty, de compañeras en 'UPA' a finalistas en 'Maestros de la costura celebrity'

Para ambas finalistas, este último duelo fue muy importante, sobre todo a nivel emocional, ya que durante años fueron compañeras tanto en la serie 'Un paso adelante' como en el grupo de música que salió de la misma, 'UPA Dance'. "Lo que nació en 'Un paso adelante' se convirtió en una familia que es un muro, para acompañarnos en lo bueno y en lo malo", confesaba Yotuel, marido de Beatriz Luengo y también actor de la mítica serie. Junto a él estaban sus dos hijos, deseosos de ver a su madre ganadora, como así fue.

Por su parte, a Silvia Marty la arropaba su gran amigo Alfonso Bassave. El actor explicó que "nos conocimos en una lectura de guion de 'Un paso adelante'. Y nos hicimos hermanos. Las amistades de 25 años están ya en nuestras células. No seríamos los mismos el uno sin el otro". En definitiva, que el plató de 'Maestros de la costura' se convirtió en un reencuentro de la serie protagonizada por Lola Herrera, Natalia Millán o Miguel Ángel Muñoz, entre otros muchos.

Finalmente el diseño de Beatriz Luengo era el que más convencía a los miembros del jurado. La actriz y cantante elaboró un precioso vestido negro de fiesta, confeccionado con crepé de seda y guipur, adornado con plumas, lazos y flores, y rematado con una gran abertura lateral en la falda. Cada detalle de su diseño tenía un significado especial, como así explicó ella misma.

"Para mí este programa tuvo dos partes. Una es el principio y otra es cuando me fui y pude regresar gracias al dedal de la segunda oportunidad y cuando regresé estaba muy insegura, con muchos miedos, con una nube negra. Todo el tiempo en mi cabeza tengo un enanito que me dice que voy a fracasar, entonces este escote simboliza el quitarte el peso de los hombros, y a partir de ese peso, florecer", comenzó explicando su propuesta.

Las flores artesanales bordadas sobre el cuerpo representaban a todos sus compañeros de edición: "Gracias a mis compañeros que me dieron mucha fuerza". Y, por último, la abertura de la falda adornada con plumas evocaba la libertad: "Esto es para mí la libertad de caminar, por eso he hecho una abertura. Me voy de este programa sabiendo un poquito más de costura, pero también sintiéndome un poco más libre".

"Me he liberado en el momento en el que establecí en este programa que tengo inseguridad y que lucho con ella cuando no controlo algo. Eso me dio como paz" @EsBeatrizLuengo #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/SKs6fOyk6l — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) August 26, 2026

Beatriz Luengo se convierte en la ganadora y revela a qué ONG donará el premio

En la etiqueta de su diseño, Beatriz Luengo bordó su mantra: "¿Y si sí?", un mensaje con el que quiere recordar a sus hijos que los sueños se cumplen, como así se cumplió el suyo. Frente a las cámaras del programa, la cantante reconocía lo mucho que le ha aportado el talent de costura: "Me he liberado en el momento en el que establecí en este programa que tengo inseguridad y que lucho con ella cuando no controlo algo y me dio como paz".

Al llegar el momento de la valoración, Lorenzo Caprile se deshizo en halagos hacia ella: "El tejido está magníficamente elegido para esta silueta. Está muy bien proporcionado y el volumen es equilibrado. La cremallera también está muy bien resuelta. Quizá te ha faltado un poquito de tiempo para pulir mejor la abertura".

Después de que Lorenzo Caprile diera su nombre como ganadora de la segunda edición de 'Maestros de la costura celebrity', la actriz y cantante reveló a qué ONG iba a donar los 50.000 euros del premio. "Va todo para Oxfam, para las víctimas de la DANA en Valencia", explicó Beatriz Luengo. La gala terminó con la ganadora fundiéndose en un abrazo con todos sus compañeros, poniendo de manifiesto el buen rollo que ha tenido con todos ellos.