El comunicado de Beatriz Luengo por el ensañamiento con el jurado del Benidorm Fest: «Sufrí»

Si hay alguien que ha sufrido en sus propias carnes la polémica que se ha generado en torno al Benidorm Fest 2024 ha sido Beatriz Luengo. La cantante y actriz ha sido la portavoz del jurado profesional y ha vivido estos días una lluvia de críticas y de abucheos muy fuerte debido a las votaciones del jurado.

Fue el jueves durante la segunda semifinal cuando Beatriz Luengo sufrió de lo lindo a la hora de dar las votaciones del jurado profesional en el que junto a ella estaban Carlos Baute, Ángela Carrasco y Guille Milkyway en la parte nacional y Lee Smithurst, David Tserunyan, Nicoline Refsing y Marta Piekarska en la internacional.

Y es que al dar la puntuación de Jorge González, el Palacio de Deportes de L’Illa estalló en abucheos y gritos contra el jurado después de otorgarle solo 42 puntos al cantante madrileño siendo para ellos el tercer peor semifinalista. Al ver la reacción del público, Beatriz Luengo ya tuvo que pedir calma a la audiencia al más puro estilo Buika. «Amores míos, me encanta vuestra pasión y vuestra entrega, sois unos intensos como yo y este festival se ha levantado por esa intensidad que ponéis. Pero esto es muy difícil. Me van a asustar», aseguraba la cantante.

Por ello, este sábado durante la gran final, Beatriz Luengo se mostró bastante nerviosa ante el papelón del jurado. Ahora un día después, la actriz de ‘Un paso adelante’ ha denunciado lo mucho que ha sufrido su madre por todo lo sucedido en el Benidorm Fest 2024. Algo que recuerda mucho a lo que vivió Myriam Benedited hace dos años.

Beatriz Luengo denuncia lo más duro de haber sido jurado del Benidorm Fest 2024 tras los abucheos

«Ayer fu un día intenso y difícil. Soy muy empática y he sufrido cada voto porque he tratado a los candidatos con mucho amor y entrega. No lo iba a contar pero lloré subiendo las escaleras antes de sentare ahí porque vi a mi madre sufriendo desde casa. Yo soy una mujer fuerte y con la espalda muy dura ya, pero ver a mi madre sufrir por algo de mi trabajo nunca lo había vivido en toda mi carrera», empieza relatando la actriz y cantante.

«Una vez arriba bailé y canté CADA CANCIÓN para que mis compañeros (y los candidatos) se sintieran NO JUZGADOS por nosotros sino APOYADOS. Sufrí, no lo niego ni me escondo. Pero también me aplaudieron y me dijeron cosas preciosas, ese mismo público increíble. Somos intensas y eso es ser intensa», recalca Beatriz Luengo.

Por último, no duda en dar las gracias por apostar por ella para esta experiencia. «Gracias a los que confiaron en í porque sabían que lo daría TODO, con empatía, pasión y entrega. TODOS fueron un orgullo, sufrí por el dolor que causaría en los que no pasaban. Felicidades a todos por demostrar el gran talento que tenemos en este maravilloso país«, concluye.