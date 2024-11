Sonsoles Ónega sentencia con esta dura frase a Willy Toledo delante de Beatriz Luengo

La polémica abierta entre Willy Toledo y Beatriz Luengo y Yotuel Romero sigue abierto. Este martes, la cantante ha entrado en directo en 'Y ahora Sonsoles' para dejar claro ante Sonsoles Ónega que le va a demandar por lo penal ante lo que ha llegado a decir sobre su hijo, afectando a su salud mental.

"Agradezco el espacio, no estoy haciendo entrevistas porque estoy muy afectada con esto pero tú eres una persona que nos has dado luz con el documental cuando nada de esto estaba pasando y por eso estoy aquí porque estoy muy agradecida contigo", empezaba diciéndole Beatriz Luengo a Sonsoles.

Y precisamente Sonsoles Ónega quería saber de donde venía este enfrentamiento y no dudaba en lanzar un claro órdago hacia el propio Guillermo Toledo. "Vamos al lío, ¿conocéis a este señor? ¿Habéis tenido algún problema con él? Que se vaya él a La Habana a vivir a pasar hambre y a vivir la libertad cubana", soltaba la presentadora sin poderse contener.

"Él vivió en La Habana según los medios de comunicación durante tres meses en un barrio de lujo y con actividades que me voy a callar. Entiendo que nos ataca con nerviosismo para que no se caiga la dictadura. No es un ataque siquiera de una persona que defiende una dictadura, que ya me parece algo bastante grave, habla de fascismo una persona que defiende una dictadura, es fascista, una persona que defiende un sistema feudal con un dueño y unos esclavos", recalcaba Beatriz Luengo sobre el autor.

Beatriz Luengo, rotunda contra Guillermo Toledo con Sonsoles Ónega

"Este señor es además racista porque ataca a mi esposo minimizándole intelectualmente, es machista porque me amenaza a mí que cuando me va a ver en las Cortes me va a agredir. La gente, los cuatro palmeros que tiene que piensan que este señor defiende algún tipo de ideología saludable, este señor no defiende ningún tipo de ideología, este señor en mi opinión no está bien y le hemos puesto una denuncia penal porque él me puede confrontar como artista, mi obra incluso mi opinión pero yo voy a salvaguardar la intimidad de mi hijo y su salud mental. La relación con mi hijo no es de ámbito público, afirmar que mi marido va a vender a mi hijo es una injuria que afecta a mi hijo, no acepto ningún chiste", sentenciaba la cantante.

Asimismo, Beatriz Luengo dejaba claro que esto no puede dejarse pasar. "Los menores no pueden ser objeto de crítica contra sus padres y la libertad de expresión no abraza que un niño reciba un comentario que lo ponga en la opinión pública y que afecte a su salud mental. Me parece que esto ya, he visto que ha tenido muchísimos circos, no voy a entrar en confrontación de su opinión pero voy a defender a mi hijo por lo penal. Aquí no hay debate", concluía antes de escuchar a los colaboradores y de despedirse de Sonsoles Ónega.