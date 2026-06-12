Los 10 mejores estrenos que ver este fin de semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus y SkyShowtime del 12 al 14 de junio

Llegamos al ecuador del mes de junio sin apenas darnos cuenta. Ya hemos superado la casita de Bad Bunny, la Feria del Libro de Madrid, la visita del Papa y las elecciones del Real Madrid. Si has sobrevivido a todo eso, por fin puedes relajarte tirado en el sofá viendo alguno de los diez estrenos que te destacamos en esta lista, en plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, SkyShowtime o Movistar Plus. Los títulos que más destacan los encontramos este fin de semana en SkyShowtime, porque nos trae, primero, la segunda parte de 'Wicked', esperadísima en streaming desde su estreno en noviembre del año pasado. Por otro lado, una de las películas nominadas al Oscar de este año, 'Bugonia', protagonizada por Emma Stone.

También tenemos en Movistar Plus grandes títulos como la llegada de la brasileña 'El agente secreto', o las ya estrenadas en otras plataformas 'Sonic 3' o 'F1: La película'. Y, en Netflix, tenemos dos grandes éxitos recientes. Uno de ellos es la española ganadora del Goya 'Marco', con Eduard Fernández. Y, por otro lado, la polémica 'Romper el círculo', protagonizada por Blake Lively.

Por encima de tu cadáver

Sinopsis: Una pareja con problemas se dirige a una cabaña remota supuestamente para reconectar, pero cada uno tiene planes secretos para matar al otro.

Jason Segel, al que conocimos gracias a 'Cómo conocí a vuestra madre', y Samara Weaving, protagonista de la estupenda 'Noche de bodas', protagonizan esta comedia de acción y humor negro dirigida por Jorma Taccone. Su preestreno tuvo lugar en la edición de este año del SXSW Film Festival, y se trata del remake de la película noruega 'The Trip'. Una especie de cruce entre 'La guerra de los Rose' y 'Sr. y Sra. Smith'.

"Para mí, toda la película es, en cierto modo, una comedia romántica. Sé que es brutal, sangrienta y todo eso, pero para mí toda la película trata sobre una pareja intentando resolver sus problemas. Todo lo demás funciona como una especie de metáfora. Hay una forma de ver la película como si dijera: 'esto es lo que se siente al atravesar dificultades en una relación'. Quieres mataros el uno al otro, y al final encontráis la manera de salir adelante", comentó Samara Weaving en una entrevista para ComicBook Movie.

Plataforma: Prime Video

Escuadrón letal

Sinopsis: Unos astutos y traicioneros ladrones desafían a la Policía Judicial de Macao. La Policía, que se encontraba en una dura batalla, invita de nuevo al experto en rastreo Huang De Zhong, retirado desde hace muchos años, a unir fuerzas con la joven élite del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Judicial. Bajo la colisión de las técnicas tradicionales de rastreo y la alta tecnología, la policía y los criminales luchan con ingenio y valentía, y se lanzan a un duelo entre el bien y el mal parecido al juego del gato y el ratón.

Tony Leung y Jackie Chan, dos actores de los más importantes de la historia de China, se unen en este thriller de acción que nos lleva hasta Macao en una especie de juego de gato y el ratón, entre la policía y unos ladrones. Obviamente tenemos buenos giros de guion y grandes coreografías de acción. No hay película en la que esté Jackie Chan que no cuente con ambas. Aunque el legendario actor ya no puede seguir llevando hasta el límite su cuerpo, a estas alturas ya muy maltrecho por la cantidad de lesiones sufridas al hacer él mismo sus secuencias de acción. 'Escuadrón letal' es un buen añadido a su filmografía, alejándose un poco de la comedia en la que ha estado inmerso en los últimos años.

Plataforma: Movistar Plus

Sonic 3: La película

Sinopsis: Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

Aún tenemos pesadillas con el primer diseño de Sonic para su debut en la gran pantalla. Fue tal el shock, y sobre todo, el hate en internet, que desde la productora se vieron obligados a cambiarlo por completo. Salimos ganando los fans, los espectadores y la propia película. Lástima que se estrenara justo al comienzo de la pandemia, porque ‘Sonic’ funciona como un tiro. Es divertida, ingeniosa, y encima es buena. Con un Jim Carrey desatadísimo. La segunda fue un éxito, al igual que esta tercera entrega, que cuenta con Keanu Reeves poniendo voz a Shadow, un nuevo enemigo de la pandilla.

Cine familiar perfecto del que cada vez hay menos. Sí, es una franquicia, pero a diferencia de otras, tiene corazón, tiene alma. Y el buen hacer del propio Carrey o James Mardsen hacen elevar el conjunto muy por encima de la media. "Me encanta la idea de interpretar a alguien que sea graciosísimo y peligroso a la vez. Creo que [Robotnik] el tipo más peligroso: un niño sin cariño y con un coeficiente intelectual de tres dígitos. Es alguien cuya amargura ha hecho metástasis hacia la maldad absoluta. Así que es todo un caramelo de personaje para un actor", contó para Meristation.

Plataforma: Movistar Plus

El agente secreto

Sinopsis: En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él.

Brasil volvió a estar de moda este 2026. Si ya lo consiguió en 2025 gracias a la muy interesante 'Aún estoy aquí', este año le tocó a 'O Agente Secreto' ('El agente secreto') dirigida por Kleber Mendonça Filho. Estuvo a punto de dar la sorpresa en varias categorías de los Oscar, y mucho de ello es gracias a su actor protagonista, Wagner Moura, también nominado, y que nos sonará de la serie 'Narcos' de Netflix. Un intérprete comprometido política que ha aprovechado la gira promocional para denunciar la situación de su país. "Jair Bolsonaro fue presidente por la Ley de Amnistía que hizo que la gente olvidase lo horrible que podía ser un hombre así; él recuperó los valores de la dictadura en Brasil". Una película valiente, pausada, y que retrataba una época oscura de un país tan importante como Brasil.

Plataforma: Movistar Plus

F1: La película

Sinopsis: Sonny Hayes fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista acabó prácticamente con su carrera. Treinta años después es un piloto nómada a sueldo al que contacta su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde de la quiebra. Rubén convence a Sonny para volver a la categoría reina del automovilismo y tener una última oportunidad para salvar al equipo. Su compañero será el novato Joshua Pearce, el piloto estrella del equipo, que está decidido a imponer su propio ritmo.

Joseph Kosinski fue el encargado de revitalizar 'Top Gun' con su secuela, casi tres décadas después, uniendo un Tom Cruise que ha emergido como el salvador que el cine necesita en los últimos años. Aquí, Kosinski se une a Brad Pitt para hacer la película definitiva sobre la Fórmula 1, además de contar con Javier Bardem como el propietario de uno de los equipos de la película. Una auténtica sorpresa de 2025, que se volvió un éxito en taquilla, recaudando más de 650 millones, con un presupuesto de cerca de 250. Además, consiguió colarse en cuatro categorías de los premios Oscar, ganando el de Mejor Sonido. Un auténtico terremoto con el que Apple por fin consiguió ese taquillazo que llevaba ansiando tanto tiempo.

Visualmente es apabullante, y no te deja ni un solo segundo respiro. Brad Pitt vuelve a demostrar que es un buen reclamo para taquilla, y Kosinski, que entiende el nuevo cine como nadie. "Buscábamos crear la película de carreras más auténtica, realista y verosímil que se haya hecho jamás", comentó el director en una entrevista para GQ España. "Llevo 20 años intentando hacer una película de carreras. He probado motos, he probado coches, he probado diferentes disciplinas, y por alguna razón nunca se materializaron", confesó Brad Pitt en una entrevista para la web oficial de Fórmula 1.

Plataforma: Movistar Plus

Bugonia

Sinopsis: Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra.

Yorgos Lanthimos es uno de esos directores con una personalidad arrolladora. Ahí están los ejemplos de 'Pobres criaturas' o 'Langosta'. Y, en los últimos tiempos, su unión con Emma Stone no solo le ha granjeado un Oscar a la actriz, sino la repercusión comercial que ese tipo de cine no suele tener. 'Bugonia', aunque es un remake de una película surcoreana, existe por méritos propios. Emma Stone se carga la historia a las espaldas, y consiguió colarse entre las cinco elegidas como Mejor Actriz este 2026.

Se echó de menos a Jesse Plemons en la temporada de premios, ya que daba también una lección interpretativa arrolladora. Una película rara, original, divertida, y muy cínica. Pero Emma Stone, al igual que Natalie Portman en 'V de Vendetta', tuvo que raparse la cabeza al cero durante una de las escenas. "Fue el mejor desafío... en la versión original coreana también se había afeitado la cabeza, en la historia. Se supone que así es como los extraterrestres se comunicaban con la nave espacial madre. Era parte de la historia. Tenía que hacerlo. Pero yo también quise hacerlo todo en cámara, como se ve en el cine. Y obviamente, no fue una escena que pudiéramos repetir", comenzó la actriz en una entrevista para el medio mexicano El Excelsior, sobre el reto más grande de su personaje.

Plataforma: SkyShowtime

Wicked: Parte II

Sinopsis: El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones. Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, ambas deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

'Wicked' destrozó todas las expectativas allá por 2024, convirtiéndose en un enorme éxito de taquilla, e incluso un evento cultural en sí mismo. Con Ariana Grande y Cynthia Erivo como protagonistas, no había lugar en las redes sociales que escapara a 'Defying Gravity' o 'Popular'. Se colaron en todas las galas de premio por pleno derecho, y cambió la forma en la que se hacían los musicales modernos. Pero la segunda parte, al igual que en la obra original de Broadway, no estaba a la altura. Ni en trama ni en temas, por lo que fue olvidada demasiado rápido. Aunque hay que reivindicarla un poco más, sobre todo gracias a la brillante actuación de nuevo de Ariana Grande. De lejos lo mejor de la película.

"Este papel cambió mi vida para siempre y siempre lo llevaré en mi corazón", confesó Ariana Grande en una entrevista para Vogue Francia. "Sé que me entregué en cuerpo y alma a este proyecto, di todo lo que tenía para dar, y, aun así, recibí aún más a cambio".

Plataforma: SkyShowtime

Romper el círculo

Sinopsis: Lily Bloom (Blake Lively) es una mujer que se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni) desata una intensa conexión entre ellos, pero al tiempo que ambos se enamoran profundamente, Lily comienza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan la relación que tenían sus padres. Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), repentinamente reaparece en su vida, su relación con Ryle da un vuelco, y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fuerza para tomar una difícil elección para su futuro.

Uno de los grandes éxitos de 2024, sobre todo por estar basado en el bestseller de Colleen Hoover. Pero también por la polémica que acompañó al rodaje, entre la propia protagonista Blake Lively y el director Justin Baldoni. Ella denunció un comportamiento difícil por parte del realizador durante el rodaje. Él se defendió denunciándola. Y toda esa trama se ha mantenido hasta hoy con cruce de acusaciones y sutiles críticas tanto en entrevistas como incluso en 'Deadpool y Lobezno'.

Tanto la película como el libro fueron ampliamente criticados por cómo muestra el maltrato. De hecho, hasta se propuso un libro para colorear que tuvo que ser cancelado antes de su lanzamiento por razones obvias. Con solo 25 millones de presupuesto, recaudó más de 350 millones en la taquilla de todo el mundo. Y aunque los fans tampoco estuvieron tan entusiasmados con la adaptación, consiguió nuevos lectores.

Plataforma: Netflix

Marco

Sinopsis: Marco fue un sindicalista español que ejerció como Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Además de Presidente de la Amical de Mauthausen de España. Durante su etapa frente la Asociación, Marco dio un gran número de charlas, principalmente en centros de enseñanza. En ellas hablaba sobre su pretendida vivencia como superviviente de los campos nazis. Pero su farsa se acabó descubriendo, y tuvo que admitirlo públicamente.

Una de las películas más interesantes de los últimos años del cine español está protagonizada por el gran Eduard Fernández. El mítico intérprete, que ya ha sido nominado a 14 Premios Goya, consiguió llevarse el tercero gracias a su interpretación de Enric Marco Batlle, uno de los mayores farsantes de nuestra historia.

"Enric Marco decía, y en parte tenía razón, que todos nos inventamos un poco nuestra propia historia. Hoy en día, prima más el relato de las cosas que las cosas mismas. El cómo se cuentan o cómo se adornan las mentiras y fake news. Enric Marco sería el adalid de todo esto, ese gran personaje que, de alguna manera, se convirtió en el precursor de las falsedades", explicó Eduard Fernandez en una entrevista para Fotogramas.

Plataforma: Netflix

Escape

Sinopsis: N. es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior. N. no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo. Dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito.

Si esta película ha sido categorizada como una comedia kafkiana, es por algo. Drama con tintes de comedia existencialista o al revés, lo cierto es que el film de Rodrigo Cortés nos arroja una propuesta diferente, que nos hace reflexionar sobre el significado de la libertad. Con un Mario Casas totalmente entregado, conocemos a un protagonista que, en vez de salir de la cárcel, lo que quiere es entrar. Casas lleva tiempo tratando de encontrar proyectos cada vez más diferentes y este es uno de ellos, con Martin Scorsese como productor ejecutivo. Cortés toma de base la novela de Enrique Rubio y añade al reparto nombres como el de Guillermo Toledo o Anna Castillo.

"Rodrigo Cortés es un director con una mente muy compleja y, para poder entenderle, le pregunté por algún referente que me ayudara a crear el personaje y abrazar la historia que él quería contar. Él me contó que en Ene había algo de la esencia de Buster Keaton y Charles Chaplin, de cómo se movían esos actores que no hablaban, sino que llegaban al espectador gesticulando, sin apenas mover la cara. Rodamos varias escenas en las que, gracias a tener esa referencia y a entender los lugares a dónde quería ir Rodrigo, empecé a jugar con N.", explicó Casas para Fotogramas.

Plataforma: Netflix