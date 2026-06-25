Javier Ruiz firma el alegato del día en TVE tras la filtración de los mensajes de Zapatero y pone el acento en lo más grave

Javier Ruiz ha paralizado 'Mañaneros 360' para lanzar un alegato más pausado de lo habitual ante el último giro en el caso Zapatero tras la filtración de un extenso anexo documental con información personal y privada del ex presidente sin relevancia en la investigación. Así, el rostro de TVE ha clamado contra los responsables de esta "fuga" de información, que deja al descubierto direcciones personales de periodistas y otros encuentros del ex político con empresas.

"Hoy más allá de esa noticia, más allá de esto, hoy vamos a darle algo de viraje a lo que hacemos aquí normalmente. Porque siempre contamos la información y luego hacemos el análisis", ha comenzado explicando el presentador de 'Mañaneros 360', adelantando que pensaba pronunciarse largo y tendido sobre el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que ha visto la luz por error con cuatro años de conversaciones privadas de Zapatero.

Javier Ruiz se revuelve contra el informe filtrado con las conversaciones de Zapatero con periodistas: "Abre un precedente de extrema gravedad en democracia"

Así, Javier Ruiz ha querido advertir a la audiencia sobre las implicaciones de este suceso extraordinario. "Lo que acaba de pasar es de tal calibre que, la investigación del caso Zapatero ha abierto un precedente de extrema gravedad en democracia. Se han filtrado cuatro años de agendas, de mensajes del ex presidente totalmente ajenos a la causa, son conversaciones privadas", ha denunciado el periodista.

Brillante.

Desde el principio hasta el final. pic.twitter.com/K0K3LOmKNM — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) June 25, 2026

"No se han expurgado, se ha metido todo, no se han limpiado cosas que no tengan que ver con la causa. Se han metido todas las conversaciones, se supone que en las causas solo se incluye lo que afecta a la causa", ha condenado entonces el comunicador. "Fuentes policiales confirman a TVE que notificaron al juez que había doce mensajes relevantes", ha insistido el presentador de Televisión Española.

"Se han filtrado casi 2000 folios, en los que hay cuestiones tan relevantes en lo penal como la muerte del perro de Zapatero, la adopción de un cachorro, la peluquería, si se hace o no las cejas, las reuniones que tiene con empresarios...", ha continuado explicando Javier Ruiz, enumerando algunas de las reuniones de Zapatero filtradas con el vicepresidente del Banco Santander, el consejero delegado de Iberdrola o algunas de sus propuestas a Florentino Pérez.

Con gesto serio, el conductor de 'Mañaneros 360' no ha dudado en condenar esta masiva filtración injustificada. "¿Qué hace un juez vigilando esas reuniones? ¿Qué hace una audiencia filtrando esto?", ha clamado el comunicador. "Hay hasta agendas en las que aparecemos periodistas de otros canales, todos, todas las citas con periodistas están recogidas ahí y filtradas. Periodistas como quién les habla", desvelaba entonces el presentador.

"La guinda es que se han publicado hasta las direcciones particulares de la prensa. ¿Qué hace un juez controlando, reportando y filtrando reuniones de políticos con periodistas?", ha sentenciado Javier Ruiz, subrayando la gravedad de la situación. "¿Qué hace la Audiencia Nacional controlando y filtrando esto? ¿Qué estado judicial es este? Lo que está pasando no es solo una filtración, es una inquisición", ha insistido el periodista.

"Son cuatro años de mensajes, agendas y cuestiones ajenas a la causa que son realmente una advertencia a empresarios y a periodistas. La advertencia es: os tenemos vigilados", sintetizaba Javier Ruiz, asegurando que este incidente es "algo que pone en jaque derechos fundamentales en la democracia", desglosando también las "dos notas a pie de página" que se abren con esta grave vulneración.

"La primera, y sobre todo, esto es una denuncia a una justicia desbocada. Lo que les estamos contando hoy no es la defensa de Zapatero, si se consigue tumbar a un ex presidente o un presidente del Gobierno desde un banquillo, desde un tribunal... ¿Qué piensan que le va a pasar al siguiente Gobierno, al del PP?", ha adelantado el conductor de 'Mañaneros 360'. "Si se desvía un tribunal, un juez puede decidir esto. Filtrar todo lo que quiera para desestabilizar todo lo que necesite", ha insistido.

"La segunda, y esta es la importante: por la filtración de una nota de prensa cayó un fiscal general del estado. ¿Y aquí que hay? ¿Aquí paga alguien responsabilidades? ¿Hay causas, hay tribunales, hay jueces al margen de la ley?", terminaba señalando Javier Ruiz, que justo después daba paso a una pieza en la que se enumeran las fotografías personales, direcciones de domicilios particulares, conversaciones personales, contactos con la prensa y encuentros con empresas que el informe filtrado ha dejado al descubierto.

