Así fue el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 10' en Telecinco: un anuncio de boda, sexo en el avión y dos reconciliaciones

Como en cada edición de 'La isla de las tentaciones', Telecinco emitió este miércoles 10 de junio, la primera entrega del reencuentro de las parejas de esta décima edición, tres meses después de vivir la experiencia. José y Nerea; Luis y Julia; Miguel y Bayán, Christian y Mar; y Alba y David se sentaron frente a Sandra Barneda para hacer balance de su paso por el reality.

En 'La isla de las tentaciones 10' participaron ocho parejas, de las cuales, cuatro se marcharon de República Dominicana de la mano: José y Nerea; Álex y Ainhoa; Miguel y Bayán; y Luis y Julia. Siete concursantes optaron por regresar solos a España: Christian, Mar, Alba, David, Yuli, Lucas y Atamán. Mientras que Leila salió de allí con nuevo amor: David Vaquero.

Los primeros en sentarse frente a Sandra Barneda fueron Christian y Mar. Ella entró sola al plató para explicar que al salir de la isla, cada uno por separado, volvieron juntos en el avión. Durante el vuelo pasaron del enfado a los abrazos y besos. En Mallorca compartieron el hotel para tener todas las conversaciones que tenían pendientes y en donde él acabó disculpándose. Finalmente, ambos decidieron continuar con su relación, pese a que la confianza de Mar disminuyó considerablemente.

Después de que la joven diera su versión de los hechos, hizo su entrada Christian, quien explicó que en estos tres meses han hablado mucho, pero también han llorado y han discutido. Aunque es consciente de que su novia ya no confía tanto en él, deja claro que Mar "es muy importante y no quiere hacerle daño". Para trabajar esa confianza perdida, la presentadora de 'La isla de las tentaciones’ dio paso a Ainhoa, la tentadora favorita de Christian, que confesó que para ella su conexión fue "real", incluso contó que el último día en la hamaca "casi hay beso y hasta se quitó el micro", algo que él negó y Mar se lo creyó.

Julia y Luis desvelan cómo están tres meses después de 'La isla de las tentaciones'

La siguiente pareja en sentarse frente a Sandra Barneda fue la formada por Julia y Luis. Ella lo pasó muy mal al ver la gran conexión que tenía su chico con Nieves. Por tal motivo, le pidió una hoguera final, donde se marcharon juntos. Tres meses después de aquello, llegaron de la mano aunque la joven se mostró todavía bastante molesta por todo lo vivido en República Dominicana. Aunque Luis reconoció que hubo cierto "tonteo", dejó claro que nada más.

Sin embargo, la presentadora les mostró las imágenes que ninguno de los dos había visto en donde se ve cómo Luis le enseña sus partes íntimas a Nieves, e incluso se dejo tocar por ella. Él confesó que no recordaba que eso hubiera ocurrido, aun así le pidió perdón a su novia, pero ella sintió "asco": "Ya no confiaba y me estaba costando. Ahora habrá que invertir mucho más en terapia de pareja".

Acto seguido, entró Nieves en el plató. Esta mostró su sorpresa por verles aún juntos, y aseguró que le había visto "la polla" hasta tres veces y que incluso le dejó tocársela. Aunque la tentadora reconoció que hubiera tenido algo más con Luis en 'La isla de las tentaciones', explicó que ahora tiene novio, Jesús, de la octava edición. Al marcharse Nieves, Julia se quedó "decepcionada y descolocada": "Después de ver esto tengo que hablar con él, para mí es gravísimo, es determinante".

Miguel y Bayán anuncian su compromiso y dan la fecha de su boda

La siguiente pareja en sentarse frente a Sandra fue la formada por Miguel y Bayán, quienes dieron la noticia de la noche: su próxima boda. Ambos fueron víctima de la desconfianza durante su paso por el programa, pero acabaron marchándose juntos. Tres meses después, regresaron de la mano y muy felices. A su regreso a España, él se cambió de religión, a la musulmana, por ella y le pidió matrimonio. "En septiembre de 2027 nos casamos", desvelaron.

Sin embargo, Claudia entró en el plató para intentar desestabilizar esta felicidad. La tentadora les echó en cara el show que montaron para utilizarla para crear tramas y les exigió un "perdón" que ninguno de los dos entendió. Además, dejó claro que jamás les había atacado y que no quería saber nada más de la pareja.

Los primeros expulsados de 'La isla de las tentaciones 10' fueron José y Nerea. Al salir del programa hablaron mucho y lamentaron haber sacado la peor cara del contrario "porque no son así". Ella reconoció no estar "preparada para la experiencia", pero aún así cree que han salido reforzados tras tener miedo de perderse. Por su parte, José admitió haberse quedado "con la espinita de haber vivido la experiencia al 100%".

Alba y David desvelan que tuvieron sexo en el avión de vuelta

Por último, se sentaron frente a Sandra Barneda Alba y David. Ella decidió poner fin a su relación en la isla, y regresó sola tres meses después. Sin embargo, pese a su ruptura, volaron juntos a España. En el avión, hablaron mucho, lloraron y hasta llegaron a tener relaciones sexuales en el baño. Al llegar a su casa, decidieron darse una segunda oportunidad. "Estamos muy bien y nadie me ha tratado como él", confesó Alba.

Lo que no pase en el avión de vuelta a casa... 😱✈️



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Acto seguido, entró David, que confirmó la versión de su novia. "Si no hubiésemos ido ahora no estaríamos", afirmó, ya que, gracias al miedo y a hablar de todo lo sucedido en la isla, ahora estaban en su mejor momento. Pero cuando todo parecía perfecto, la presentadora dio paso a la tentadora favorita de David. Ahí concluyó la entrega de este miércoles, aunque el adelanto de la próxima nos mostró confesiones que destaparán secretos desconocidos de su relación.