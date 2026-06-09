Confirmada la estrategia de programación con el final de 'La Isla de las Tentaciones' con el especial 'Tres meses después'

Tras ofrecer las hogueras finales de las cuatro parejas que han llegado hasta el final de 'La isla de las tentaciones', quedaba por ver cómo iba a configurar Telecinco los reencuentros de las ocho parejas que han participado en esta edición.

Pues bien, la cadena de Mediaset ha hecho oficial que dividirá los reencuentros de cada pareja tres meses después de la grabación del programa en dos entregas. Algo que era de esperar al haber un número elevado de parejas como para que todo pudiera caber en un único capítulo.

La primera entrega de 'La Isla de las Tentaciones: tres meses después' se emitirá este miércoles 10 de junio a partir de las 23:00 horas justo después de 'First Dates'. En este episodio podremos descubrir el estado de cinco de las parejas participantes tras su marcha de República Dominicana y una vez se apagaron las cámaras del programa.

La segunda entrega de estos reencuentros de 'La isla de las tentaciones 10' llegará previsiblemente el lunes 15 de junio. Será entonces cuando conozcamos en qué estado se encuentran las relaciones de Leila y Atamán, Lucas y Yuli y Ainhoa y Álex después de que las dos primeras rompieran su relación en la hoguera final y de que Álex pusiera fin a su experiencia en el reality sin contar con su pareja.

Así, Telecinco se reserva precisamente dos de las parejas protagonistas de 'La isla de las tentaciones 10' para luchar contra la semifinal de 'MasterChef' en La 1 así como con 'En tierra lejana' en Antena 3.

Los grandes secretos y giros de 'La isla de las tentaciones'

Mar y Christian se sentarán con Sandra Barneda para ver imágenes de su paso por el programa, ante las que harán balance y revelarán qué cambió tras su vuelta a España.

La aparición de Ainhoa en el reencuentro hará saltar todo por los aires al revelar una conversación que hasta ahora era desconocida y que puede reabrir viejas heridas en la pareja.

La siguiente pareja en entrar a este reencuentro de 'La isla de las tentaciones 10' será la que forman Luis y Julia. Ambos se verán sorprendidos por la irrupción de Nieves, que generará nuevas dudas entre ambos.

Y es que la llegada de la tentadora traerá consigo reproches y la necesidad de obtener explicaciones sobre lo sucedido pues además Julia verá imágenes inéditas que no había visto de su pareja hasta ahora.

Lo que ocurrió en el avión de vuelta provocará tensión entre Alba y David

Alba, David y Álex Girona junto a Sandra Barneda en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 10'

Por su parte, Miguel y Bayan también revivirán los momentos más intensos de su experiencia y cómo les afectó en su relación, además de reflexionar sobre las actitudes que más les sorprendieron y las personas que marcaron su paso por el programa.

Por si fuera poco, la llegada de Claudia traerá al presente antiguos conflictos y acusaciones de traición. La pareja revelará importantes cambios que han transformado sus vidas.

En el encuentro de Nerea y Jose, ella asumirá errores del pasado y él recordará la desconfianza que sintió durante su convivencia en las villas. Además, revelarán cómo la vuelta a España cambió sus vidas. ¿Estaban preparados para la experiencia?

David y Alba también se reencuentran para recordar su paso por el programa, que sacó a la luz inseguridades y aspectos desconocidos de su relación. También revelarán los cambios vividos y un inesperado episodio que tuvo lugar en el avión de regreso a España.

Por último, la irrupción de Álex Girona, que recordará la conexión que mantuvo con Alba, generará un momento de tensión entre el tentador y el concursante. ¿Qué rumbo habrá tomado la pareja?