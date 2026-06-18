'Antena 3 Noticias' y 'La Sexta Noticias' emiten un comunicado obligado por la sentencia de 'Pasapalabra' que prohíbe 'El Rosco'

'El Rosco' y 'Pasapalabra' ya son historia como tándem. Este jueves 18 de junio de 2026 ha sido el último día en el que el concurso que presenta Roberto Leal ha emitido su prueba estrella tras la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 21 de mayo ratificó que su titularidad pertenece a la productora holandesa MC&F, la parte demandante, y no a ITV Studios, la factoría inglesa con la que el grupo Atresmedia mantiene el acuerdo desde 2020. Una sentencia que han tenido que leer obligadamente tanto en 'Antena 3 Noticias' como en 'La Sexta Noticias'.

Así, Javier y David se han enfrentado por última vez al 'Rosco' antes de que el concurso estrene este viernes 19 su nueva prueba final y de que el reto que ha acompañado al formato durante estos 26 años se independice desde ahora y pase a formar parte de un nuevo concurso que emitirá Telecinco tal y como ya publicamos.

Sin embargo, coincidiendo con el cese de la prueba, Atresmedia se ha visto forzada a publicar el dictamen de la Justicia tanto en la página web del concurso como en sus informativos. Y es que, precisamente, uno de los apartados de la resolución recogía la obligatoriedad del grupo a hacer público el fallo condenatorio en sus espacios informativos de noche tanto en Antena 3 como en La Sexta.

Captura con la publicación del fallo del Tribunal Supremo en la web de Antena 3

"La actora solicita que se difunda en noticieros diarios de las principales cadenas de televisión de ámbito nacional y carácter generalista de la demandada a la misma hora de difusión habitual de «El Rosco» (entre las 20 y 21 horas), en particular en ANTENA 3 NOTICIAS 2 y LA SEXTA NOTICIAS, mediante lectura del fallo de la sentencia. Así como, la publicación adicional de la sentencia integra en el sitio en Internet del grupo ATRESMEDIA https://www.atresmedia.com/, y en cualquier página en Internet que la demandada haya podido dedicar de manera específica a cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya un juego basado en el formato de «El Rosco>> («<21X100» o «el Juego Final»), durante al menos el plazo de un mes", remarcan los jueces del alto tribunal.

Era justo al final de 'La Sexta Noticias', cuando el informativo que conduce Rodrigo Blázquez se hacía eco de ese fallo en una pieza locutada que entraba justo después de las informaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso sin ningún tipo de corte ni mención por parte de su presentador.

Este ha sido el texto íntegro que se ha mostrado en los informativos de Atresmedia:

"En cumplimento de la sentencia dictada por los Tribunales en el litigio que ha enfrentado a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. y a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A., sobre los derechos de la prueba 'El Rosco', incluida en el concurso televisivo 'Pasapalabra' emitido por Antena3, Atresmedia comunica al público que los Tribunales han reconocido los derechos de exclusiva de MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. sobre la prueba 'El Rosco', y en consecuencia han ordenado a Atresmedia dejar de emitir dicha prueba en el concurso 'Pasapalabra' o en cualquier otro formato".

Captura de la lectura de la sentencia sobre el Rosco en 'La Sexta Noticias'

"Y la consecuencia es que mañana a las 8 de la tarde, llega a Antena 3 el estreno de la nueva prueba final de 'Pasapalabra'. Y vas a ver, y se lo van a gozar, y va a estar ahí Roberto Leal. No se lo pueden perder, la nueva prueba final de 'Pasapalabra', mañana el estreno en Antena 3", destacaba Rodrigo Blázquez acto seguido.

Una hora después, ha sido 'Antena 3 Noticias 2' la que ha repetido la misma estrategia en el informativo que este jueves ha conducido Esther Vaquero en ausencia de Vicente Vallés. "Y mañana a las 8 de la tarde llega el estreno de la nueva prueba final de 'Pasapalabra', no se lo pierdan, aquí en Antena 3", añadía la presentadora.