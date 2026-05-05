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RTVE confirma el horario tardío de 'Barrio Esperanza' con la emisión del quinto capítulo en el prime time de La 1

por El Televisero

La 1 de TVE emite este miércoles 6 de mayo el quinto episodio de 'Barrio Esperanza', que mantiene su retraso en su horario al anunciarse oficialmente a partir de las 23:00 horas

Imagen del capítulo 5 de 'Barrio Esperanza'
Imagen del capítulo 5 de 'Barrio Esperanza' | TVE

'Barrio Esperanza', la nueva serie de La 1 de TVE, cuyo estreno se convirtió en el lanzamiento más visto de una ficción semanal en el prime time de la cadena pública en casi un lustro, continúa su emisión en la noche del miércoles.

Este cambio de día de emisión ha derivado además en un progresivo retraso en su comienzo provocando que la serie haya perdido entre el primer episodio y el cuarto, 4,1 puntos y 747.000 espectadores. Algo que no ha gustado nada ni a su protagonista, Mariona Terés, ni a uno de sus guionistas.

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Este miércoles, La 1 vuelve a anunciar la emisión del quinto episodio de 'Barrio Esperanza' para las 23:00 horas. No obstante, habrá que ver si la cadena cumple con sus horarios pues la semana pasada a pesar de promocionarlo para esa hora no arrancó hasta las 23:14 horas después de un amplio resumen de cinco minutos.

Avance del capítulo 5 de 'Barrio Esperanza': 'Las relaciones termo'

En este episodio, Esperanza vuelve a visitar la cárcel, donde revive su fuerte vínculo con sus antiguas compañeras y reflexiona sobre lo difícil que es la reinserción social.

Mientras tanto, en el colegio, se organiza una reunión de antiguos alumnos por el 35º aniversario, lo que despierta emociones, recuerdos y tensiones entre los profesores, especialmente con Don Antonio, apodado "el Collejas". Claudia descubre que uno de sus alumnos, Nico, podría estar enamorado y decide ayudarlo discretamente, mientras Manu se obsesiona con ser elegido “profesor del mes”.

Todo el episodio gira en torno a la idea de que algunas relaciones —las verdaderamente significativas— no se enfrían con el tiempo: son "relaciones termo".

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