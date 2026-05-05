Cambio de programación de RTVE: Paraliza el programa de Carles Tamayo en La 1 en la noche del jueves

Hace tres semanas que La 1 estrenaba una de sus nuevas apuestas para el prime time aunque lo hacía prácticamente en late night tras el especial de 'La Revuelta' sobre la petanca. Y aunque todavía quedaba por ver la última entrega, 'Se nos ha ido de las manos', el programa de Carles Tamayo desaparece esta semana de la programación de La 1.

Así, pese a que el programa de investigación producido por Bambú Producciones ('La Promesa') mejoró sus datos la semana pasada y ha sido muy aplaudido por la audiencia en redes sociales, La 1 deja fuera el formato esta semana para ofrecer cine en su lugar.

Cabe decir que esta decisión llega porque la tercera y última entrega de 'Se nos ha ido de las manos' todavía sigue grabándose. Así lo comunicó el propio Carles Tamayo hace unos días dejando en el aire cuándo se podrá ver el siguiente capítulo de su programa.

"Muchas gracias a los que habéis seguido el capítulo de hoy de 'Se nos ha ido de las manos'. Ya solo queda uno por emitirse… donde la situación vuelve a irse de madre y, otra vez, se nos va de las manos", empezó diciendo el periodista la semana pasada.

"Todavía seguimos rodando, así que os avisaremos cuando vaya a emitirse", terminaba diciendo dejando claro que por ahora siguen trabajando en la grabación de la tercera entrega de 'Se nos ha ido de las manos'.

De esta manera, habrá que esperar a ver cuándo tiene La 1 disponible esa última entrega del formato de investigación dirigido por Carles Tamayo y cuándo podrá ver la luz en el prime time de La 1.

Por lo pronto, este jueves, la cadena pública recupera su apuesta por el cine español con el bloque "El cine que somos" y el estreno de la película 'Justicia artificial', protagonizada por la actriz Verónica Echegui, que falleció el pasado mes de agosto.

Así queda la programación de La 1 este jueves 7 de mayo: