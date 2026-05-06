Rebelión en 'Supervivientes': Alba Paul y Almudena Porras se lanzan a la protesta tras una sanción sin precedentes

Claudia Chacón recibió una penalización extremadamente dura, que no tiene precedentes en la historia de 'Supervivientes', por robar al equipo del programa colándose en un lugar terminantemente prohibido para los concursantes y desoír las indicaciones de los inspectores.



Desde este momento y hasta el final del programa la joven se quedará sin su parte correspondiente de comida en la dotación de playa. La pierde al completo hasta el final del concurso y dependerá única y exclusivamente de la generosidad de los compañeros, de que quieran compartir con ella o no y, por supuesto, de sus propias capacidades como superviviente para conseguir su propia comida.

Claudia Chacón, afectada, admitió sin rechistar la sanción pese a su extraordinaria dureza, pero algunos concursantes pusieron el grito en el cielo por verse salpicados, ya que a partir de ahora (y por humanidad) deberán cederle parte de su comida.

"El castigo de Claudia es un castigo para todos, incluso para la gente que no está ni en su playa", saltó Alba Paul. "El castigo es para Claudia y evidentemente afectará a sus compañeros que son un equipo", replicó Ion Aramendi. "Pero si es hasta el final del programa, habrá una unificación", señaló la influencer.

El presentador planteó que podría afectares o no en función de si optaban por ser generosos con Claudia o no. "Como para dejar morir a alguien de hambre, claro", ironizó la mujer de Dulceida, a cuyas quejas se sumó a continuación Almudena Porras.

"Si ella se salta las normas, debería ser un castigo para ella, no para el resto del equipo. No debería de salpicarnos. Poseidón es el que manda, pero no lo veo justo", clamó. "El equipo de dirección de este programa sabe perfectamente lo que hace y lo que decide. Así que no pongamos en tela de juicio cosas que no os competen", zanjó Ion Aramendi para detener ese conato de rebelión.

"Solo he dado mi opinión, mucho cuidado, Ion, solo he dado mi opinión", se embraveció Almudena mientras Alba Paul retomaba sus críticas respecto a la decisión tomada por 'Supervivientes': "Hay que sobrevivir a Claudia, no solo al hambre, hay que sobrevivir a compañeros como ella que, de verdad, es un reto".