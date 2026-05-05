Ovación al 'Telediario' de TVE por esta pieza sobre la leucemia que afecta a una trabajadora: "Salva vidas"

Los periodistas tenemos que dar todo tipo de noticias y a veces aunque no queramos nos convertimos en los protagonistas de esas noticias. Y eso es lo que ha pasado con una periodista del informativo territorial de Madrid de TVE. Así, la desconexión del 'Telediario', que conduce Paula Sainz Pardo en La 1, se hacía eco este lunes de una noticia que afecta al hijo pequeño de una compañera.

Así, el informativo territorial de Madrid aprovechaba su altavoz para mostrar en una pieza de tres minutos de duración una realidad social y a la vez tratar de ayudar a su compañera Claudia, cuyo bebé de tres meses está esperando la donación de médula para poder sobrevivir a la leucemia que padece.

"En las redacciones de informativos estamos acostumbrados a contar la vida de los demás. ¿Pero qué ocurre cuando la noticia se sienta en la mesa de al lado, cuando la noticia tiene nombre de una compañera, Clara y su bebé de tres meses, al que han diagnosticado leucemia", empieza diciendo Paula Sainz Pardo en dicha pieza.

Tras ello, el informativo territorial de La 1 ofrece un reportaje con las declaraciones de Clara Sánchez, periodista de TVE, y madre del bebé afectado así como la charla de la presentadora con Víctor Quintero, oncólogo pediátrico del Hospital de La Paz en Madrid.

Pero además en dicho reportaje, Paula Sainz Pardo y varios compañeros de Clara la sorprenden al decir que vienen a donar médula para poder ayudar a su hijo y a todos los niños enfermos de leucemia. Y es que en España hay más de 520.000 personas registradas como donantes de médula, lo que representa un crecimiento del 25% en los dos últimos años.

En las redacciones de informativos estamos acostumbrados a contar la vida de los demás. Pero…qué ocurre cuando la noticia se sienta en la mesa de al lado? Cuando la noticia tiene el nombre de una compañera, Clara y su bebé de tres meses al que han diagnosticado leucemia. pic.twitter.com/j9Nw2hKQNU — Paula Sainz-Pardo Hilara (@PaulaSainzPardo) May 4, 2026

Una pieza que ha recibido un sinfín de aplausos en redes sociales y muchos comentarios de rostros de RTVE alabando el trabajo de sus compañeros del territorial de Madrid. "Muy, muy, muy emocionante. Un beso inmenso, Clara", destaca Lourdes Maldonado, la presentadora del 'Telediario Fin de Semana'.

"Un beso enorme a Clara. Preciosa y necesaria esta historia contada por los compañeros del Territorial de Madrid", expone por su parte Carlos del Amor en su cuenta de "X". Algunas veces el periodista sí puede ser la noticia", defiende por otro lado Jon Ariztimuño, el director de informativos de TVE.

Cuando la noticia se sienta en la mesa de al lado y el equipo del “terri” #Madrid @rtve decide donar médula para ayudar al hijo de una compañera . Muy muy muy emocionante. Un beso inmenso, Clara #donarmedulaesdonarvida https://t.co/xHWGxoHhX9 — Lourdes Maldonado (@lourdesmaldonad) May 4, 2026

Un beso enorme a Clara. Preciosa y necesaria esta historia contada por los compañeros del Territorial de Madrid. https://t.co/5jbDkRsCdf — Carlos del Amor (@cdelamor_) May 4, 2026

Algunas veces el periodista sí puede ser la noticia 😍 https://t.co/61CHiqrPTB — Jon Ariztimuño (@jonariz) May 5, 2026

Qué grandes son los compañeros del Informativo Territorial de Madrid. Merece la pena que nos detengamos para ver est reportaje 👇🏼 porque si nuestro trabajo merece la pena es para contar historias como ésta. https://t.co/RDpWnjUtLK — Gabriel López (@Gabrielopev) May 4, 2026

Mucho ánimo y un abrazo grande a Clara y a su bebé. Y un reconocimiento a los compañeros del territorial de Madrid por la solidaridad, el trabajo y por acertar poniendo el foco en lo relevante. @PaulaSainzPardo @bernasancheztv https://t.co/GMqd1IDeXk — Javier Gutiérrez 📺 @javiergutierreztv.bsky.social (@jgnogales) May 5, 2026

Qué maravilla! Me habéis emocionado tanto compañeros ❤️❤️❤️ https://t.co/WInNs7MrVB — Rosa Correa (@rosacorrea_tv) May 4, 2026

Cuando la noticia se sienta en la mesa de al lado... qué maravilla, compañeros. https://t.co/D4CDSDX8sc — Laura Lobo (@YosoyLauLobo) May 5, 2026

Qué importante contar estas historias, y darse cuenta de lo realmente importante en la vida, la salud y en este caso, la amistad y compañerismo, además de la sanidad pública, ojalá un donante en breve ❤️un abrazo a Clara https://t.co/3tG1ApPaHE — María Salvador (@MSalvadorGarcia) May 4, 2026