Joaquín Prat prende la polémica con lo que se lanza a verbalizar de las vacunas del covid ante el terraplanista Javi Poves

Este lunes, 'El tiempo justo' con Joaquín Prat analizaba la última hora en torno al desembarco del MV Hondius, el crucero que se ha visto afectado por un brote de hantavirus. Y para hablar de cómo se ha producido toda la gestión por parte del Gobierno de esta crisis sanitaria, el espacio conectaba con Javi Poves, un ex futbolista y conocido por su defensa del terraplanismo.

"Hay personas que llamaron 'plandemia' a la pandemia, hay personas que no se creen que el covid-19 matase en España a miles de personas y hay personas para las que esto es un nuevo espectáculo vinculado a un virus", empezaba diciendo Joaquín Prat antes de saludar a su invitado.

"De todo esto no te crees nada. ¿No te crees que exista el hantavirus y que haya provocado un brote y que haya matado a tres pasajeros del barco?", le cuestionaba Joaquín Prat. "Yo al hantavirus personalmente no le he conocido, no he tenido contacto con él y no me lo han presentado. Lo que si me han presentado es miles y miles de personas que se arrepienten de haber creído la bazofia del covid y que se vacunaron con una mierda que no saben aún lo que se han metido", soltaba Javi Poves.

Tras ello, el ex futbolista lanzaba un mensaje. "Espero que si vienen otra vez a por nosotros, que es lo que se prevé, que tengan mucha más precaución a la hora de inyectarse veneno", aseveraba. "O sea que estás en contra de las llamadas vacunas del covid-19", trataba de recalcar Joaquín. "No yo, más del 80% de los españoles que se vacunaron están arrepentidos y muchos de tus compañeros, lo que pasa que no se puede decir en antena, periodistas de alto nivel muchos me han confirmado que se arrepienten de haberse vacunado", le matizaba Poves.

"Escucha y no hace falta ser de alto nivel", trataba de corregirle Joaquín Prat antes de que Javi Poves le sorprendiera con un órdago. "Con esa cara que pones, tú también tienes pinta de que no te sientes cómodo con lo que te metiste", le soltaba el negacionista y terraplanista.

Joaquín Prat, alto y claro: "Me arrepiento de vacunarme"

Joaquín Prat y Javi Poves en 'El tiempo justo'

"Pero no hace falta que lo digas tú, ya lo digo yo", confirmaba Joaquín Prat antes de mostrarse muy claro con este asunto. " A toro pasado, sí que es verdad que, personalmente, me arrepiento de haberme vacunado", reconocía el presentador sin ningún tipo de pudor en pleno directo en 'El tiempo justo'. "Y yo también", apostillaba Eduardo Inda.

No obstante, tras soltar esa declaración que puede generar mucha polémica, Joaquín Prat se mostraba distante de las opiniones del negacionista. "La vacuna es una cosa y eso no significa que no exista el covid-19, que no exista el hantavirus o que no mate a gente", recalcaba el presentador de 'El tiempo justo'.

Posteriormente, era Alfonso Egea el que no dudaba en cuestionar los argumentos del invitado. "Siempre haces lo mismo. Cuando habláis del índice de mortandad en la pandemia no tenéis en cuenta que no había circulación y por tanto no había muertos por accidentes viarios. Hay una serie de circunstancias que hicieron que la mortandad se mantuviera y la mortandad por covid fue la que se disparó", le corregía el periodista.

"Yo puedo estar de acuerdo con lo que ha comentado Joaquín de que la vacuna nos pudo incomodar a algunos, pero la vacuna salvó vidas. Yo por ejemplo he dicho que a mí no me vuelven a confinar, pero de ahí a negar una pandemia y una ola de fallecimientos hay un mundo, no todo es blanco y negro", sentenciaba Egea.