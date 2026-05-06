Isabel Gemio revela en TVE lo que hubo tras su abrupta salida de 'Sorpresa, Sorpresa': "De las cosas más tristes de mi vida"

Durante años, Isabel Gemio fue la cara visible de 'Sorpresa, Sorpresa', uno de los programas más exitosos de la historia de Antena 3, que se emitió a mediados de los 90. Sin embargo, para sorpresa de toda la audiencia, en un momento dado fue reemplazada por Concha Velasco. Nunca se supo el motivo exacto por el que la cadena decidió prescindir de ella.

Este martes, 5 de mayo, la periodista ha visitado 'Al cielo con ella', donde ha recordado con Henar Álvarez su polémica salida de 'Sorpresa, sorpresa'. "No me sustituyó por el embarazo, fue todavía mucho peor", empezó diciendo Isabel Gemio en el programa de La 1 de TVE. Según contó, "yo tenía un contrato de muchos meses todavía por delante, cuando deciden continuar con 'Sorpresa, sorpresa', yo me quedo embarazada, digo que estoy embarazada y cuando iban a volver con 'Sorpresa, sorpresa' yo ya estaba recién parida".

Por lo tanto, "hubiera podido volver perfectamente al programa", lamenta. Fue el 30 de enero de 1999 cuando dio a luz a su hijo Diego, "entonces ahí ya habían decidido cambiar, eso está clarísimo", asegura sobre el motivo de su despido. Tras esta confesión, la presentadora se hace una pregunta: "¿Influyó la maternidad? Nunca lo sabré. No te lo dicen. Ojalá tuvieran valor para decírtelo. Simplemente, cambiaron de presentadora y te puedo asegurar que fue de las cosas más tristes de mi vida, profesionalmente hablando, porque era un programa como anillo al dedo para mí, era un programa en el que disfrutábamos todo el equipo".

Isabel Gemio estuvo al frente del programa de Antena 3 de 1996 a 1998. Sin embargo, de la noche a la mañana, todo se vino abajo: "'Sorpresa, sorpresa fue el culmen, fue un reto para mí, yo ni me sentía preparada para hacer algo así. El primer día creo que salí con 200 de tensión, además recuerdo que tenía que salir de una caja… estaba al borde de un ataque de nervios, como una chica Almodóvar, te lo puedo asegurar", bromea.

Isabel Gemio explica cómo fue su despido de 'Sorpresa, sorpresa'

"Era muy diferente a todo lo que yo había hecho hasta ese momento, y como siempre, unos apostaban por mí, otros no… Tuve la suerte de estar en un momento en el que no existían las redes sociales y la familia todavía veía la televisión… Creo que lo superé", recuerda en 'Al cielo con ella'. Para la periodista, 'Sorpresa, sorpresa' es "historia de la televisión", por eso le dolió tantísimo que decidieran prescindir de ella de una forma tan abrupta.

"Por fin me sentía a gusto en algo, allí había superado mis miedos, mis inseguridades, todo… las críticas eran maravillosas, aquello a todo el mundo le gustaba… y me quedo embarazada… pero es que me pagaron en mi casa, es decir, que yo tenía contrato hasta junio y parí a mi hijo el 30 de enero, y creo que el programa volvió a principios den febrero… Me preguntaron y yo dije: 'Sí, recién parida estoy allí, con los puntos'… y no, eso me dolió muchísimo. Además cómo se hizo, como sino hubiera otra presentadora… ignorando absolutamente", lamenta, dolida.

Según Isabel Gemio, esa decisión de Antena 3 fue el comienzo del fin del programa: "Pero eso la gente… por eso yo respeto y valoro tanto al púbico, porque el público es mucho más inteligente de lo que muchos creen, la intuición, la verdad, la autenticidad… solo duró una temporada más… un programa que hubiera podido estar, y lo digo con lamento, sinceramente, porque si se consiguió un programa tan redondo, de tanta audiencia, que llegamos a 8 y 10 millones de audiencia en pime time, en directo, hubiéramos podido estar todos, absolutamente todos, años”, sentenció la actual presentadora de 'El último tren' en RNE.