El máximo responsable de 'Supervivientes' se ve obligado a dar explicaciones sobre el mínimo de audiencia

Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones, no ha dudado en tomar las redes sociales para pronunciarse sobre las audiencias que 'Supervivientes' está cosechando durante su presente edición en Telecinco. El máximo responsable del reality estrella de la cadena junto a 'La isla de las tentaciones' ha querido aclarar el dato que firmaron durante la gala del último jueves.

A través de su cuenta en X, el directivo ha querido explicar a los espectadores cómo funcionan las distintas franjas de emisión que ocupa el formato y el papel que juega la publicidad en estas. "Solo por contextualizar. De 22:00 a 0:30 que es cuando nos jugamos el dato y la media de espectadores, este humilde programa lleva 51 minutos de publicidad", ha destacado el líder de la productora.

Juanra González defiende las audiencias de 'Supervivientes 2026' tras liderar por la mínima durante su última gala: "Un tercio del programa es publicidad"

"Es decir, un tercio del programa era publicidad… y ahí seguimos. Enhorabuena al equipazo que lo hace posible", ha aplaudido Juanra Gonzalo reconociendo el mérito de 'Supervivientes' al acercarse en cifras de share a otros espacios de la competencia que completan su emisión casi sin pausas publicitarias. Si bien cabe destacar que el reality lideró por la mínima con un 14.6% de share en su franja principal durante la noche del jueves (912.000 espectadores), en su tramo exprés se conformó con un 8.1% de cuota de pantalla y 904.000 seguidores.

Solo por contextualizar. De 22:00 a 0:30 que es cuando nos jugamos el dato y la media de espectadores, este humilde programa lleva 51 minutos de publicidad. Es decir, un tercio del programa era publicidad.. y ahí seguimos 💪🏻💪🏻 enhorabuena al equipazo que lo hace posible!!! https://t.co/BYB3Czjo1Z — Juan Ramón Gonzalo (@juanragonzalo) May 1, 2026

Pero lejos de zanjar la conversación sobre los datos de audiencia del programa, el debate ha continuado en la red cuando un usuario le ha reprochado las "pésimas audiencias" de esta edición. "Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Mira la curva. Estamos en la cadena en la que estamos. Partimos del dato que partimos y llevamos una ocupación publicitaria imposible, que solo lo tienen 'La isla de las tentaciones' y SV", ha señalado el directivo.

Y cuando otro usuario de X le ha contestado recordando que el año pasado también estaban en Telecinco con los mismos bloques de publicidad, el director de Cuarzo Producciones ha aclarado que "no, teníamos mucha publicidad, pero no tanta". Ante este apunte, otro usuario de la plataforma mostraba los datos de la pasada edición de 'Supervivientes' para ilustrar la diferencia con los espectadores que están consiguiendo este curso.

"No tan mal como ahora, y no con la ocupación publicitaria que llevamos ahora… que oye es un orgullo que todas las marcas quieran estar en nuestro programa y apuesten por nosotros", ha terminado señalando Juanra Gonzalo, limitándose a subrayar el importante peso que los bloques publicitarios tienen en la retención de espectadores y el buen balance que hace de la presente edición, aunque sea con un liderazgo por lo bajo en la noche de su gala principal.